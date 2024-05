O Ministério Público belga anunciou nesta quarta-feira que realiza buscas nos gabinetes de um funcionário do Parlamento Europeu em Bruxelas e na cidade francesa de Estrasburgo, no âmbito de uma investigação por suspeitas de interferência russa.

Segundo uma fonte próxima, a investigação tem como alvo um ex-assessor parlamentar do eurodeputado alemão Maximilian Krah, do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

A Promotoria informou que também pediu buscas em uma casa em Bruxelas.

"Ao mesmo tempo, em colaboração entre a Eurojust e autoridades judiciais francesas, houve uma operação de busca, a pedido do juiz de instrução belga, no gabinete deste funcionário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo", anunciou.

Em nota, o Ministério Público explicou que as buscas são parte de uma investigação por "interferência, corrupção passiva e participação em organização criminosa".

Também por "indícios de interferência russa, segundo as quais membros do Parlamento Europeu teriam sido contatados e pagos para promover a propaganda russa" através do site 'Voice of Europe'.

A fonte próxima da investigação destacou que estes indícios "provam que o colaborador parlamentar em questão desempenhou um papel importante neste caso".

A investigação foi iniciada pelo Ministério Público belga em abril, depois de ter acesso a provas de uma rede de tráfico de influências financiada pela Rússia.

