O Atlético-MG garantiu a primeira colocação do grupo G da Copa Libertadores nesta terça-feira (28), após golear o último colocado Caracas, em casa, por 4 a 0, pela sexta e última rodada da fase de grupos.

A expulsão do goleiro do Caracas, Wuilker Faríñez, aos 10 minutos, com cartão vermelho direto, facilitou a tarefa dos donos da casa, que foram claramente superiores.

Uma cabeçada de Pedrinho aos 28 minutos e outro chute de Alisson aos 40 colocaram o time mineiro na frente antes do intervalo.

No segundo tempo, dois golaços, um de Pedrinho e outro do veterano Hulk, este último nos acréscimos, completaram a vitória brasileira.

Com este triunfo, o Galo chegou aos 15 pontos e se posiciona provisoriamente como o melhor time da fase de grupos, enquanto aguarda os jogos do Palmeiras, River Plate e Talleres de Córdoba, que atualmente têm 13 pontos.

--- Ficha técnica

Copa Libertadores - Grupo G - Sexta rodada

Atlético-MG (BRA) - Caracas FC (VEN) 4-0

Estádio: Arena MRV (Belo Horizonte)

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Gols:

Atlético-MG: Pedrinho (28' e 61'), Alisson (40'), Hulk (90'+3)

Cartões amarelos:

Atlético-MG: Zaracho (24'), Cadu (44'), Arana (90')

Expulsões:

Caracas FC: Faríñez (10')

Escalações:

Atlético-MG: Everson - Mariano, Bruno Fuchs (Rômulo Junior 79'), Battaglia (Igor Rabello 55'), Guilherme Arana - Matías Zaracho (Igor Gomes 46'), Alisson, Gustavo Scarpa (Brahian Palacios 66'), Cadu (Alan Kardec 66'), Pedrinho - Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Caracas FC: Wuilker Faríñez - Renne Rivas, La Mantia, Tamayo, Manrique - Luis Fernando Casiani Zuniga (Mollica 46'), Vicente Rodriguez (Daniel Padilla 67'), Bryant Ortega, Edet (Brayan Rodriguez 83') - Danny Pérez (Frankarlos Benitez 13'), Ender Echenique (Lucciano Reinoso 83'). Técnico: Henry Meléndez.

