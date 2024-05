O Ministério de Segurança da Costa Rica informou, nesta terça-feira (28), que autoridades do país apreenderam mais de 2,5 toneladas de maconha e cocaína em uma lancha nas águas do pacífico. A captura aconteceu depois de um alerta enviado por um avião de patrulha dos Estados Unidos.

No domingo, a guarda-costeira da Costa Rica foi alertada por tripulantes de um "avião patrulheiro marítimo norte-americano" sobre "uma embarcação com aparentes volumes", a 204 km do litoral, detalhou a instituição no comunicado.

A "lancha suspeita" foi interceptada e obrigada a atracar, nesta segunda-feira, em um cais no sul de Golfito, um distrito da Costa Rica, onde foi inspecionada. Segundo as autoridades, o barco transportava um carregamento de 2.024 kg de maconha e 485 de cocaína.

O ministério afirmou que dois irmãos costarriquenhos, um de 47 e outro de 31 anos, e um nicaraguense, de 23, foram presos durante a operação e com a embarcação.

Neste ano, ate o momento, a Costa Rica apreendeu cerca de cinco toneladas de cocaína e mais 4,5 toneladas de maconha, principalmente no Caribe e no sul do país, segundo os dados oficiais.

