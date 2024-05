O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (28) que instrutores ocidentais atuam na Ucrânia, disfarçados de mercenários.

"Há especialistas disfarçados de mercenários", disse Putin à imprensa, ao ser questionado sobre as declarações do comandante do Exército ucraniano sobre o eventual envio de instrutores franceses à Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva russa há mais de dois anos.

