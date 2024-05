A ausência de Posse no show que Javier Milei (foto) fez na última semana foi o maior indicativo de que seus dias no governo ultraliberal estavam contados

FOLHAPRESS - Após dias de especulação sobre conflitos internos, o chefe de gabinete do governo de Javier Milei, Nicolás Posse, renunciou ao cargo na noite desta segunda-feira (27/5). Sua principal função era coordenar os trabalhos em conjunto dos ministérios.





Em comunicado, a Casa Rosada disse que a saída de Posse se deu por "diferenças de critérios e expectativas na condução do governo e das tarefas a ele encomendadas".

Nos corredores de outros ministérios, ele era visto como uma figura inexpressiva e de pouca articulação política. Nas palavras de alguns interlocutores, alguém cuja voz raramente se fazia ouvir em qualquer reunião de ministros.





A ausência de Posse no show que Javier Milei fez na última semana durante o lançamento de seu novo livro no Luna Park, um histórico espaço de apresentações em Buenos Aires, foi o maior indicativo de que seus dias no governo ultraliberal estavam contados.





Para seu lugar, Milei anunciou o atual ministro do Interior, Guillermo Francos. Ao contrário de Posse, Francos assumiu um papel protagonista nas negociações para fazer avançar no Congresso o pacotão de medidas liberais que o governo quer aprovar e que parado no Senado, com expectativa de algum avanço nesta semana.