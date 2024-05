O Flamengo recebe o Millonarios da Colômbia nesta terça-feira (28), no Maracanã, pela quinta e última rodada do Grupo E da Copa Libertadores, com o objetivo de selar sua classificação para as oitavas de final.

Para a partida, o técnico Tite voltará a ter à disposição seu "quadrado mágico" formado por Erick Pulgar, Gerson, Nicolás de la Cruz e Giorgian de Arrascaeta.

Pulgar está finalmente recuperado de uma lesão no tornozelo, enquanto De la Cruz, que sentiu um problema no joelho durante a vitória sobre o Amazonas (1 a 0) na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, não preocupa.

Os quatro não começam jogando juntos como titulares desde fevereiro e poderão formar o meio-campo do Flamengo contra um adversário que ocupa a lanterna da chave e já está eliminado.

O Rubro-Negro é o segundo do grupo com 7 pontos, três atrás do líder Bolívar.

O chileno Palestino, que visitará o time boliviano em jogo simultâneo, tem a mesma pontuação do Flamengo, mas é o terceiro colocado pelo pior saldo de gols (+4 contra -3).

Uma vitória classifica os cariocas, que também podem passar de fase com um empate, desde que o Palestino não vença o Bolívar na altitude de 3.600 metros de La Paz.

- Gabigol reencontra o Maraca -

A volta do "quadrado mágico" pode ser a garantia para que o Flamengo volte aos trilhos na Libertadores, depois de uma campanha irregular na fase de grupos. Mas outro detalhe marca o jogo contra o Millonarios: o reencontro do ídolo Gabigol com o Maracanã.

O atacante, que será julgado na Corte Arbitral do Esporte (CAS) no dia 7 de junho pelo caso de tentativa de fraude em exame antidoping, se envolveu em outra polêmica recentemente, ao ter vazada uma foto sua usando uma camisa do Corinthians.

Após esse episódio, Gabigol teve o primeiro contato com a torcida em Manaus, onde o Flamengo enfrentou o Amazonas. Embora tenha recebido algumas mostras de carinho, o atacante foi alvo de protestos durante a partida, mesmo tendo ficado no banco de reservas.

- Millonarios em crise -

O ambiente no Millonários está longe de ser tranquilo. O time ficou sem chances de classificação para a final do Campeonato Colombiano depois de empatar fora de casa com o Deportivo Pereira em 2 a 2 no último sábado.

A eliminação faltando uma rodada para o final do quadrangular semifinal se soma à queda antecipada na Libertadores, sem ao menos a possibilidade de terminar em terceiro no grupo e seguir na Copa Sul-Americana.

Os colombianos, no entanto, viajam ao Rio de janeiro com o que têm de melhor no elenco, embora sem poder contar com o atacante Leonardo Castro, artilheiro da equipe.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi - Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas - Erick Pulgar (Allan), Nicolás de la Cruz, Gerson, Giorgian de Arrascaeta - Everton Cebolinha, Pedro. Técnico: Tite.

Millonarios: Álvaro Montero - Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero - Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira - Emerson Rivaldo Rodríguez, David Mackalister Silva, Daniel Ruiz - Juan Carvajal. Técnico: Alberto Gamero.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

raa/app/ol/cb/am