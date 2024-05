Equipes de resgate encontraram morta, nesta segunda-feira (27), Julia Horn, uma turista alemã de 19 anos que desapareceu na quinta-feira, enquanto subia o Cerro Tres Marías, na província argentina de San Juan (oeste), informaram as autoridades.

A promotora do caso, Daniela Pringles, garantiu ao canal de notícias C5N que já informou o ocorrido aos pais de Horn que chegaram à Argentina nesta segunda-feira para acompanhar as buscas realizadas pelas forças de segurança provinciais, Forças Armadas, Defesa Civil e especialistas do grupo de montanhistas Club Andino Mercedario.

O outro promotor do caso, Iván Grassi, explicou ao mesmo canal que a principal hipótese é a de acidente, já que o trecho percorrido era muito exigente, as condições climáticas eram adversas e Horn tinha ido sozinha.

“Era um dia muito frio, estava chovendo. Não era nada recomendado (subir ao Cerro) e muito menos sozinha”, disse Grassi.

Ele explicou ainda que só foi possível encontrar o corpo nesta segunda-feira porque os dias anteriores estavam nublados e impediram que os especialistas do helicóptero de resgate tivessem uma boa visão da área.

Ambos os promotores indicaram que a participação de outra pessoa na morte da jovem está quase descartada – embora a autópsia ainda precise ser realizada – e garantiram que o material de uma câmera de vídeo na via pública mostra Horn chegando ao local sozinha.

O governador de San Juan, Marcelo Orrego, enviou condolências aos familiares e amigos em uma mensagem publicada na rede social X.

Horn viajaria de San Juan até a província de Mendoza para participar de uma reunião da ONG de intercâmbio estudantil Youth For Understanding (YFU), da qual era participante.

mry/lm/atm/jb/mvv