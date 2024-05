O estado de emergência na Nova Caledônia, imposto para conter os distúrbios violentos, será suspenso na manhã de terça-feira, anunciou a presidência francesa, que enviou 480 policiais para reforçar a segurança no território do Pacífico.

"O presidente decidiu, no momento, não prolongar o estado de emergência além do prazo de 12 dias para permitir as reuniões do partido independentista FLNKS", anunciou o governo francês em um comunicado.

Sete pessoas morreram na Nova Caledônia desde o início dos distúrbios em 13 de maio, motivados por uma proposta de reforma eleitoral.

Paris impôs o estado de emergência há duas semanas e enviou centenas de policiais e militares para restaurar a ordem no arquipélago do Pacífico, um território francês de ultramar.

O governo francês espera que a flexibilização das restrições facilite um diálogo para acabar com os bloqueios nas estradas em protesto contra a reforma eleitoral.

A Nova Caledônia está sob domínio francês desde 1800, mas vários integrantes da população autóctone kanak questionam o poder de Paris e exigem mais autonomia ou independência.

A França pretende dar direito de voto a milhares de residentes não-autóctones, algo que os kanaks dizem que diminuirá sua influência eleitoral.

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitou o arquipélago na semana passada para tentar conter a crise política.

Durante a visita, ele afirmou que a reforma eleitoral não será imposta à força.

bur-dhw/mtp/mas/cjc/fp