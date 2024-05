O magnata da tecnologia Elon Musk disse a investidores que tem planos de construir um supercomputador para apoiar o desenvolvimento de sua empresa de Inteligência Artificial (IA), xAI, informou um site especializado neste sábado (25).

Musk quer que a "gigafábrica de computação", como denominou esta máquina, entre em operação no outono (boreal) de 2025 com mais de 100.000 chips Nvidia integrados, e "ele mesmo se encarregará pessoalmente de entregá-la a tempo", segundo o site The Information.

O supercomputador seria "pelo menos quatro vezes maior que os maiores dispositivos de clusters GPU (Unidade de Processamento Gráfico) que existem na atualidade", como os usados pela Meta para treinar seus modelos de IA, disse Musk em uma apresentação a investidores.

Em 2022, o ChatGPT - a ferramenta inovadora de inteligência artificial da OpenAI - chegou ao mercado, gerando forte concorrência entre gigantes da tecnologia, como Microsoft e Google, assim como entre filiais da Meta ou empresas emergentes, como Anthropic e Stability AI.

Musk é um dos poucos investidores no mundo com capital suficiente para competir com OpenAI, Google e Meta nesta área.

A xAI está desenvolvendo um robô conversacional chamado Grok, capaz de acessar em tempo real a plataforma X, antigo Twitter, também de propriedade de Musk.

O milionário foi cofundador da OpenAI em 2015 e em 2018 deixou a empresa. Em março, apresentou um processo contra a companhia, acusando-a de descumprir sua missão original sem fins lucrativos de pôr a pesquisa sobre IA ao alcance de todos.

jul/fjb/acb/mtp/cjc/ag/mvv