Com gols das estrelas Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, o Barcelona derrotou o Lyon por 2 a 0 e conquistou pela terceira vez a Liga dos Campeões feminina neste sábado (25), em Bilbao.

Com a vitória, o clube catalão se estabelece como grande referência do futebol feminino na Europa com três títulos nos últimos quatro anos (2021, 2023 e 2024).

O Barça superou o maior vencedor da competição com oito títulos, para quem havia perdido os quatro confrontos anteriores, exibindo no estádio San Mamés um futebol coletivo brilhante que desmantelou um Lyon incapaz de criar perigo durante toda a partida.

Diante de 50.827 espectadores, as jogadoras do técnico Jonatan Giráldez, que está de saída do clube, conseguiram o sexto título da temporada (Campeonato Espanhol, Copa da Rainha, Supercopa da Espanha e Champions).

- Aitana e Alexia decidem -

O Barcelona, pelo menos até abrir o placar, dominou a posse de bola e levou perigo constantemente à meta defendida pela goleira Christiane Endler.

As primeiras subidas pelo lado direito de Caroline Graham foram uma amostra de que o jogo não seria fácil para o Lyon, que chegava à final como único time invicto na competição e que havia marcado pelo menos um gol em todos os seus jogos nesta Champions.

O Barça trocava passes com cautela, enquanto as francesas buscavam um jogo mais direto, mas sem conseguir passar da intermediária ofensiva.

No entanto, a equipe espanhola contava com a Bola de Ouro Aitana Bonmatí, que abriu o placar em um chute que desviou na zagueira Vanessa Gilles e tirou as chances de defesa de Endler.

"É a primeira vez que vencemos o Lyon, estou orgulhosa do time", declarou Bonmatí, que confessou que não trocaria a alegria do título "por nada no mundo".

Depois do gol, o Lyon se lançou ao ataque, com a entrada de outra ganhadora da Bola de Ouro, a norueguesa Ada Hegerberg, mas Giráldez, que vai trabalhar nos Estados Unidos na próxima temporada, olhou para o banco de reservas e escolheu colocar em campo a campeã mundial Alexia Putellas, que sacramentou a vitória marcando o segundo do Barça.

iga/pm/cb