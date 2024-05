PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Bombardeios israelenses em Rafah; esforços diplomáticos em Paris para buscar cessar-fogo

CINEMA CANNES: Festival de Cannes anuncia premiação

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Israel bombardeia Rafah apesar de ordem da CIJ; negociações sobre cessar-fogo em Paris

Israel bombardeou a Faixa de Gaza neste sábado (25), apesar da Corte Internacional de Justiça (CIJ) ter ordenado a suspensão das operações nesta área do território palestino governado pelo Hamas, enquanto os esforços diplomáticos para obter um cessar-fogo prosseguem em Paris.

=== CINEMA CANNES ===

CANNES:

Cannes aguarda premiação sob impacto de filme iraniano

A 77ª edição do Festival de Cannes anuncia a premiação neste sábado (25), ainda sob o impacto de "The Seed of the Sacred Fig", do cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, que sacudiu o evento com um filme sobre as mulheres e a liberdade em seu país.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Um país sem impunidade e com trabalho digno: os sonhos dos mexicanos que votam pela 1ª vez

"Sonho com um México sem impunidade", revela Kamila Téllez. O desejo de Ricardo Aceves é um trabalho que lhe permita ter qualidade de vida. Ambos fazem parte dos cerca de 15 milhões de jovens que votarão pela primeira vez na eleição presidencial em 2 de junho.

BOGOTÁ:

Justiça da Colômbia acusa ex-presidente Uribe de suborno e fraude

O Ministério Público da Colômbia acusou na sexta-feira (24) o ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010) por suborno a testemunhas e fraude, no primeiro julgamento criminal contra um ex-chefe de Estado na história do país.

SANTIAGO:

Chile anuncia detenções de acusados por provocar incêndio em Viña del Mar

Um bombeiro e um funcionário florestal foram detidos na sexta-feira (24) no Chile, acusados de serem os responsáveis pelo incêndio que deixou 137 mortos e milhares de casas destruídas em fevereiro na cidade turística de Viña del Mar, informou a polícia.

-- EUROPA

STRESA:

G7 anuncia 'avanços' no plano de usar ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia

Os ministros das Finanças do G7, reunidos na Itália, anunciaram "avanços" neste sábado (25) no projeto para ajudar a Ucrânia com os juros gerados pelos ativos russos congelados, e esperam concluir um acordo sobre o tema na reunião de cúpula de junho.

PARIS:

Casal Klarsfeld: de caçar nazistas a legitimar a extrema direita na França

Serge e Beate Klarsfeld receberão na segunda-feira uma das principais honrarias da França por seu trabalho incansável de caça aos nazistas ao redor do mundo, uma vida lendária ofuscada nos últimos anos por sua legitimação da extrema direita francesa.

-- ÁSIA

NOVA DÉLHI:

Rivais do premiê votam na penúltima etapa das eleições indianas

A Índia retomou neste sábado (25) suas eleições gerais de seis semanas com votações na capital, onde participam os principais opositores do primeiro-ministro Narendra Modi, que denunciam uma campanha judicial contra suas candidaturas.

PEQUIM:

China conclui manobras militares ao redor de Taiwan

O Exército chinês concluiu as manobras iniciadas na quinta-feira ao redor de Taiwan para testar sua capacidade de tomar o poder na ilha de governo autônomo reivindicada por Pequim.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Ucrânia mostra caminho para vítimas de violência sexual em tempos de guerra, diz Nobel da Paz

Um projeto piloto com o qual a Ucrânia busca indenizar as vítimas de violência sexual em tempos de guerra, o primeiro desse tipo, oferece um caminho para o resto do mundo, afirma o Nobel da Paz Denis Mukwege.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

LONDRES:

United vence City (2-1) e é campeão da Copa da Inglaterra

O Manchester United conquistou pela 13ª vez a Copa de Inglaterra, ao derrotar o rival Manchester City na final deste sábado (25) por 2 a 1, em Londres, um título que garante aos 'Red Devils' uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

-- FÓRMULA 1

MONACO:

Charles Leclerc faz a pole position do GP de Mônaco de F1

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fez a pole position do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 no treino de classificação disputado neste sábado (25), em Monte Carlo.

