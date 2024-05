Os dois rivais de Manchester vão transferir seu clássico para Londres neste sábado (25), às 11h00 (horário de Brasília), na final da Copa da Inglaterra, um prêmio com sabor muito diferente para 'Citizens' e 'Red Devils'.

Para o City, este troféu seria o segundo da temporada e permitiria aos jogadores comandados por Pep Guardiola conquistar uma nova 'dupla coroa' (Premier League-FA Cup), enquanto para os seus adversários representa a última chance de participar de uma competição europeia na próxima temporada.

Os 90 mil espectadores em Wembley, o templo do futebol inglês que receberá a final da Liga dos Campeões uma semana depois, testemunharão um novo episódio de uma das rivalidades mais intensas do país.

As duas equipes já se enfrentaram neste mesmo palco no ano passado, com vitória por 2 a 1 do Manchester City, que volta a ser favorito nesta edição.

Depois de terem conquistado pela primeira vez quatro campeonatos consecutivos, os 'Citizens' procuram agora ser a primeira equipe a conseguir a dobradinha em dois anos consecutivos, uma nova página para um livro completo de recordes.

"Se a história nos dá a oportunidade de alcançar algo sem precedentes, vamos tentar. Talvez seja uma motivação extra para os jogadores. Não falei com eles sobre isso especificamente. Jogar simplesmente pelo troféu é suficiente", declarou Guardiola nesta sexta-feira (24).

A partida também será acompanhada de perto por Newcastle e Chelsea, já que a derrota do United permitirá aos 'Blues' participar na próxima edição da Liga Europa e aos 'Magpies' da Conference League.

Já para os 'Red Devils' a vitória os colocará diretamente na fase de grupos da Liga Europa, última chance que o United tem de disputar competições continentais depois de ter ficado de fora das vagas europeias no campeonato inglês.

- Ultimato para Ten Hag -

A partida também se apresenta como o enésimo ultimato ao técnico holandês Erik ten Hag.

"Não tenho nada a dizer", riu o treinador na quinta-feira ao ser questionado sobre sua possível demissão em caso de derrota. "Me concentro no trabalho que tenho de fazer, ou seja, vencer o jogo de sábado".

O novo acionista minoritário Ineos, liderado por Jim Ratcliffe, terá de determinar se o declínio do clube inglês é resultado da gestão de Ten Hag ou se o holandês ainda tem um longo caminho a percorrer em Old Trafford.

Um bom primeiro passo para o futuro imediato do clube seria vencer pela primeira vez os seus vizinhos nesta temporada, após as duas derrotas sofridas no campeonato, por 3 a 0 e 3 a 1.

-- Os últimos dez campeões da Copa da Inglaterra:

2023: Manchester City

2022: Liverpool

2021: Leicester

2020: Arsenal

2019: Manchester City

2018: Chelsea

2017: Arsenal

2016: Manchester United

2015: Arsenal

2014: Arsenal

-- Clubes mais vezes campeões da Copa da Inglaterra:

1. Arsenal (14 títulos)

2. Manchester United (12 títulos)

3. Chelsea, Liverpool, Tottenham (8 títulos)

6. Manchester City, Aston Villa (7 títulos)

