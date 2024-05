O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (24) a demissão do seu treinador e lenda do clube espanhol, Xavi Hernández, após uma temporada sem títulos.

"Em reunião realizada na Cidade Esportiva Joan Gamper, o presidente Joan Laporta informou a Xavi Hernández que não continuará como técnico do time principal na temporada 2024-25", explicou o clube em um comunicado.

"O FC Barcelona quer agradecer a Xavi pelo seu trabalho como treinador, que se soma a uma carreira ímpar como jogador e capitão da equipe, e lhe deseja toda a sorte do mundo", acrescentou o clube, especificando que o treinador ainda vai comandar a equipe no último jogo do campeonato, no domingo, contra o Sevilla.

"Nos próximos dias, o FC Barcelona informará sobre a nova estrutura da equipe principal", acrescentou a entidade, com a imprensa esportiva espanhola apontando que o sucessor de Xavi será o alemão Hansi Flick, que comandou a seleção alemã e o Bayern de Munique.

À frente do time desde novembro de 2021, quando chegou para substituir Ronald Koeman, Xavi vive uma temporada complicada no Barcelona que terminará sem títulos.

Segundo colocado em LaLiga, muito atrás do Real Madrid, o Barça foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, e na mesma rodada da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao, que mais tarde conquistaria o título.

Como treinador do Barça, Xavi, de 44 anos, venceu o campeonato espanhol na temporada passada, assim como a Supercopa da Espanha. Como jogador, ao contrário, é um dos mais bem-sucedidos da história, com 25 títulos, incluindo quatro Ligas dos Campeões.

Em janeiro, Xavi indicou que deixaria o clube no final da temporada. Depois de uma série de bons resultados em abril, o ex-jogador da seleção espanhola (pela qual disputou 133 jogos) e seu presidente chegaram a um acordo para a sua continuidade na próxima temporada.

Esta semana o treinador apontou as dificuldades financeiras do clube que impediram reforçar a equipe, ao contrário do que acontecia em outros clubes da elite europeia, como o Real Madrid. Esses comentários não agradaram a diretoria do clube, segundo a imprensa.

