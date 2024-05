O brasileiro Michel Nisenbaum, refém dos terroristas do Hamas em Gaza desde 7 de outubro do ano passado, foi encontrado morto.





Segundo o IDF, exército de Israel, o corpo de Michel Nisenbaum estava com outros dois reféns mortos, o israelense Hanan Yablonka e o franco-mexicano Orion Hernandez.

Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum, and Orion Hernandez were murdered during the October 7 Massacre and were abducted to Gaza by Hamas terrorists.



Their bodies were rescued overnight during a joint IDF and ISA operation in Jabaliya, and brought back to Israel.



We will continue… pic.twitter.com/3oFnZEgf8C