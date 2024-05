O Fortuna Düsseldorf, terceiro colocado da segunda divisão alemã ao final da temporada regular, venceu por 3 a 0 o Bochum, 16º da primeira divisão, nesta quinta-feira (23) na repescagem valendo uma vaga na elite do futebol alemão na temporada 2024-2025.

O Bochum está, portanto, à beira da queda e se juntaria aos já rebaixados Colônia e Darmstadt, enquanto o Fortuna Düsseldorf está perto do tão sonhado acesso, objetivo já alcançado por St.Pauli e Kiel, os dois primeiros colocados da segunda divisão.

O jogo de volta será disputado na segunda-feira, em Düsseldorf, onde os donos da casa se tornariam a primeira equipe da segunda divisão a se classificar através deste playoff desde a sua reintrodução na temporada de 2008-2009.

O Fortuna Düsseldorf tem obtido bons resultados nos últimos meses e não perde desde a goleada de 4 a 0 sofrida nas semifinais da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen, em 3 de abril. No campeonato da segunda divisão, a última derrota aconteceu em fevereiro.

A vitória desta quinta-feira em Bochum começou com um gol contra de Philipp Hofmann aos 13 minutos, antes do Fortuna Düsseldorf ampliar com gols de Felix Klaus (64') e Yannik Engelhardt (72') no segundo tempo.

