O presidente do Quênia, William Ruto, prometeu que o envio próximo de uma missão de tropas de seu país ao Haiti, buscará "esmagar" as gangues de criminosos que assolam o país mais pobre das Américas, mergulhado em uma grave crise política, social e econômica.

De pé ao lado do presidente americano, Joe Biden, que ofereceu ajuda financeira e logística de Washington para esta missão no Haiti, Ruto ressaltou que a força tem como objetivo "dar segurança a este país e acabar com as gangues e os criminosos que têm causado sofrimentos indescritíveis".

Ao recepcionar seu contraparte queniano nesta visita de Estado histórica, Biden, por sua vez, anunciou a intenção que nomear o Quênia como o primeiro grande aliado extra-Otan na África subsaariana.

"Enfatizando o alto nível de nossa relação estratégica, o presidente Biden anunciou que pretende designar o Quênia como um grande aliado extra-Otan", ressaltou um comunicado divulgado pelos dois chefes de Estado.

