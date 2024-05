Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, números 2 e 3 do mundo, respectivamente, treinaram nesta quarta-feira (22) na quadra central de Roland Garros, um sinal positivo após as recentes lesões.

O italiano, campeão do Aberto da Austrália em janeiro, teve que se retirar do Masters 1000 de Madri antes das quartas de final e mais tarde não pôde disputar o torneio de Roma devido a uma lesão no quadril.

Sua participação no Grand Slam parisiense continua sendo dúvida, até porque ele próprio declarou que não jogaria se não estivesse "100%".

O primeiro bom sinal veio de Mônaco no domingo, quando uma foto do italiano voltando aos treinos apareceu nas redes sociais.

Recém-chegado à capital francesa, Sinner não pareceu incomodado durante o treino ao meio-dia na quadra Philippe Chatrier junto com o japonês Kei Nishikori.

Os dois tenistas treinaram durante 90 minutos em clima úmido e fresco, com a cobertura fechada por causa da chuva.

Aproveitando o fechamento da cobertura, os espectadores se refugiaram na quadra central para observar o treino de Sinner, de 22 anos, que será um dos candidatos ao título caso apresente sua melhor versão.

Às 17h30 locais (12h30 de Brasília), foi a vez de Carlos Alcaraz, que treinou durante uma hora e meia com o francês Lucas van Assche.

Fora dos torneios de Monte Carlo e Barcelona devido a um problema no antebraço direito, Alcaraz tentou a recuperação em Madri, mas foi eliminado nas quartas de final e depois declarou sua desistência de jogar em Roma.

No ano passado, Alcaraz foi semifinalista em Roland Garros, quando perdeu para Novak Djokovic.

No treino de quarta-feira, o jovem espanhol não pareceu sentir incômodo no antebraço.

Rafael Nadal, 14 vezes campeão no saibro parisiense e que já treinou segunda e terça-feira sob os olhares atentos de vários espectadores, voltou a treinar nesta quarta, com o suíço Stan Wawrinka.

O sorteio do chaveamento de Roland Garros-2024 está marcado para quinta-feira, às 9h (horário de Brasília).

