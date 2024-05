O ator britânico Gary Oldman se declarou, nesta quarta-feira (22), "hipercrítico" de seu trabalho, uma maneira de justificar seu tom pejorativo ao falar de sua atuação na saga "Harry Potter", que classificou como "medíocre", provocando polêmica entre os fãs.

Os atores "sempre são hipercríticos" com seu trabalho, disse Oldman em coletiva de imprensa no Festival de Cannes, onde participou da estreia de "Parthenope", do italiano Paolo Sorrentino.

"Se eu assistisse uma atuação minha e pensasse ‘Meu deus, estou fantástico nisso’, esse seria um dia triste. Porque meu melhor trabalho é no ano que vem", comentou.

Oldman havia recentemente tachado sua performance em "Harry Potter" de "medíocre". "Não queria menosprezar nenhum fã de Harry Potter e dos filmes", garantiu.

Oldman revelou que não havia lido os cinco livros da série na qual são baseados os filmes em que ele interpretou o personagem Sirius Black.

"Se eu soubesse desde o início" o arco de Sirius, "talvez tivesse o abordado de forma diferente", afirmou.

Em "Parthenope", que disputa a Palma de Ouro, Oldman vive o escritor John Cheever, que lutou a vida toda contra o alcoolismo.

"Acabo de celebrar 27 anos de sobriedade", contou o ator na sala de imprensa, provocando aplausos.

"Quando Paolo me disse ‘Quero que você interprete esse poeta triste, melancólico e bêbado’, eu falei ‘Claro, meio que sei o que é isso!’".

