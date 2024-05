O zagueiro brasileiro Dante, de 40 anos, renovou contrato com o Nice até 2025, informou o clube francês nesta quarta-feira (22).

Capitão da equipe, Dante participou de 32 dos 34 jogos do Campeonato Francês nesta temporada. Sob sua liderança, o Nice terminou a competição com a melhor defesa (29 gols sofridos) e garantiu uma vaga na edição próxima da Liga Europa com a quinta colocação.

O experiente zagueiro também se tornou o quarto jogador com 40 anos ou mais a marcar um gol na primeira divisão francesa desde a Segunda Guerra Mundial.

No dia 28 de abril, Dante fez de cabeça o segundo do Nice na vitória por 3 a 1 sobre o Strasbourg, seu único gol na temporada.

Dante fez parte do elenco da Seleção Brasileira no título da Copa das Confederações de 2013 e participou da Copa do Mundo de 2014. Ao todo, foram 13 jogos e dois gols marcados com a 'Amarelinha'.

