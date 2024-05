Andre Agassi será capitão do time Mundo da Laver Cup, anunciaram nesta quarta-feira (22) os organizadores desta competição de tênis, na qual uma seleção de jogadores europeus enfrenta outra de jogadores do resto do mundo.

Agassi, lenda do esporte e vencedor de oito Grand Slams, vai estrear como capitão a partir da Laver Cup de 2025, que será disputada em San Francisco. Ele vai substituir o também americano John McEnroe, que ocupa a função desde a criação do torneio, em 2017.

"Eu me sinto muito honrado em aceitar este convite para me tornar capitão do time Mundo da Laver Cup", declarou Agassi em um comunicado da organização.

O capitão do time Europa desde 2017 é outro ex-número 1 do mundo, o sueco Björn Borg.

A edição 2024 da Laver Cup, a última de McEnroe, será disputada de 20 a 22 de setembro em Berlim.

