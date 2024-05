Marcus Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, uma das maiores referências do segmento, foi preso pela Justiça dos Estados Unidos nessa terça-feira (21/5), suspeito de abusar de uma criança, de seis anos. O crime teria acontecido em abril do ano passado na residência do casal, em Flórida (EUA).





A informação foi divulgada pela Hope & Justice Foundation, organização sem fins lucrativos, com sede nos EUA, referência na prevenção e combate ao abuso e exploração sexual infantil, que vem acompanhando o caso com a família da vítima. “A Justiça sendo feito” Marcus Grubert acaba de ser preso por estupro de vulnerável”, anunciou a instituição por meio das redes sociais.

A prisão é preventiva. O abuso teria ocorrido quando a vítima passou a noite na residência de Heloísa e Grubert, com os filhos do casal, Joshua e Anne. No dia seguinte, ao ser buscada pela mãe, ela contou que o marido da cantora gospel havia entrado no quarto e abusado dela. A entidade não detalhou a data e os abusos sofridos pela vítima.







O caso também foi levado ao Consulado de Orlando pela fundação e agora segue para análise da promotoria pública dos Estados Unidos. “O apoio emocional, psicológico e jurídico prestado desde que a fundação foi acionada foi fundamental para o desfecho do inquérito policial que agora se encerra. A luta não para por aqui; o processo judicial será iniciado”, completa a publicação.

Leia: MG é o estado com mais pontos de exploração sexual de menores nas estradas





Depois da acusação vir a público, em meados de julho do ano passado, Heloísa Rosa chegou a pedir o divorcio, mas pouco depois reatou o relacionamento com Grubert e eles seguem juntos até hoje. A cantora gospel ainda não se pronunciou sobre o assunto.