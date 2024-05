A ajuda humanitária que chegou ao cais temporário construído pelos Estados Unidos para abastecer a população da Faixa de Gaza, em risco de fome, ainda não foi distribuída, anunciou nesta terça-feira (21) o Departamento de Defesa do país.

A assistência deveria ser distribuída "rapidamente", prometeram as autoridades americanas na semana passada, mas a entrega está quase paralisada depois que Israel tomou, em 7 de maio, o controle do lado palestino do estratégico posto fronteiriço de Rafah com o Egito.

"Não acredito" que nenhuma das quase 569 toneladas de ajuda tenha sido distribuída, disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.

Segundo o funcionário, uma parte dessa ajuda foi armazenada e alguns caminhões foram tomados por palestinos desesperados após sete meses de uma guerra que causou um desastre humanitário.

"Sabemos muito bem que as vias terrestres são a melhor forma de levar a ajuda", acrescentou Ryder, mas fez a ressalva de que "é uma zona de combate e que se trata de uma operação complexa".

As ajudas de Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e outros países têm se acumulado no Chipre.

No domingo, o responsável por assuntos humanitários da ONU, Martin Griffiths, advertiu sobre as consequências "apocalípticas" do bloqueio da ajuda humanitária a Gaza.

