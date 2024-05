A seleção panamenha de futebol, que quer surpreender na Copa América, disputará neste mês dois amistosos na Espanha contra as seleções da Catalunha e da Galícia, informou nesta terça-feira (21) seu técnico, o hispano-dinamarquês Thomas Christiansen.

A equipe da América Central, vice-campeã da Copa Ouro de 2023, disputará o primeiro jogo contra a seleção catalã no dia 29 de maio, em Sabadell, perto de Barcelona, e depois contra a seleção da Galícia, em Vigo, no dia 31 de maio, indicou Christiansen durante uma coletiva de imprensa.

Os dois amistosos servirão de ensaio para a Copa América, que terá início no dia 20 de junho nos Estados Unidos. O Panamá está no Grupo C junto com os anfitriões, Uruguai e Bolívia.

"Qual é o objetivo da Copa América? Bom, é tentar surpreender, passar da fase de grupos. Sabemos que temos seleções difíceis no grupo como Uruguai, Estados Unidos e Bolívia. Mas queremos competir, queremos tentar ser a surpresa deste torneio", disse Christiansen.

As duas partidas na Espanha também servirão de preparação para os jogos das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026: em casa contra a Guiana, no dia 6 de junho, e contra Montserrat, em Manágua, no dia 9 de junho.

Christiansen, ex-jogador da seleção espanhola, assumiu o comando do Panamá em 2020, após a participação dessa seleção na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando foi dirigida pelo colombiano Hernán "Bolillo" Gómez.

O futebol vem ganhando força nos últimos anos no Panamá, país onde o boxe e o beisebol eram os esportes dominantes.

Christiansen justificou os amistosos contra as seleções regionais espanholas mesmo sabendo que os rivais na Copa América serão seleções mais fortes.

"Havia duas seleções que estavam interessadas em fazer amistosos. Há outras situações que podem ocorrer, mas em determinados momentos temos que olhar também para a questão econômica", afirmou ele.

