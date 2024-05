Após uma "aliança estratégica" com o circuito masculino de tênis (ATP) em fevereiro, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) firmou uma "aliança plurianual" com o circuito feminino (WTA), segundo um comunicado publicado nesta segunda-feira (20).

Assim como no caso da ATP, o PIF vai patrocinar o ranking mundial do tênis feminino e "trabalhará com a WTA para desenvolver iniciativas existentes e futuras para as jovens jogadoras".

O anúncio chega meses depois de a capital da Arábia Saudita, Riade, ter sido escolhida como sede do WTA Finals de 2024 a 2026.

Desde 2021, a Arábia Saudita faz altos investimentos no esporte mundial: compra do Newcastle, criação de um circuito paralelo de golfe (LIV), organização do rali Dacar e a contratação de astros do futebol como Neymar, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema para o campeonato saudita, entre outros.

No ano passado, o país sediou seu primeiro evento da ATP, as finais do Next Gen, que reúne os melhores jogadores jovens do circuito. Além disso, foi palco de dois jogos exibição entre estrelas do tênis: Novak Djokovic x Carlos Alcaraz e Ons Jabeur x Aryna Sabalenka.

No início de janeiro, a Arábia Saudita nomeou o espanhol Rafael Nadal como embaixador de sua federação de tênis.

