Em uma 34ª e última rodada bem movimentada do Campeonato Francês, o Brest garantiu sua classificação direta para o grupo único da próxima Liga dos Campeões, o Lyon conseguiu a classificação para a Liga Europa e o Lorient não conseguiu evitar o rebaixamento apesar de vencer o lanterna por 5 a 0.

O Brest (3º), que nunca havia disputado competições europeias, encerra uma temporada dos sonhos ao assegurar sua presença direta na fase de grupos da mais prestigiada de todas, depois de vencer por 3 a 0 em sua visita ao Toulouse (11º).

"Somos uma verdadeira equipe em que cada um luta pelo outro, com um forte sentimento coletivo. Isso é o mais difícil de criar. Parabéns a todos", disse o treinador do Brest, Eric Roy, na coletiva de imprensa.

A conquista do Lyon (6º) também é louvável: último colocado em dezembro, conseguiu uma recuperação espetacular de posições em 2024 e um pênalti convertido por Alexandre Lacazette nos acréscimos contra o Strasbourg (13º) garantiu sua classificação para a Liga Europa.

Este feito também representa uma importante dose de moral antes da final da Copa da França, contra o Paris Saint-Germain, no dia 25 de maio, em Lille.

Já o Lens (7º) empatou em casa com o Montpellier (2-2) e terá de se contentar com a Conference League. Seu forte rival, o Lille (4º), tampouco atingiu o objetivo de subir ao pódio, e terá que passar pela fase de classificação para a Liga dos Campeões após empatar em 2 a 2 com o Nice (5º), que acompanhará o Lyon na Liga Europa.

Com todos as atenções voltadas para o topo da tabela, onde muitos disputavam as vagas nas diferentes competições europeias, foi a disputa dramática para evitar o rebaixamento que impôs o ritmo desta rodada unificada, disputada inteiramente no mesmo horário.

O Lorient (17º) recebia o Clermont em casa, precisando golear e também de uma derrota do Metz (16º). Todos os astros pareciam se alinhar, já que os bretões golearam por 5 a 0 e em Metz, o já campeão PSG venceu por 2 a 0 sem Kylian Mbappé, fora do elenco devido a um desconforto físico.

Nesse momento, as duas equipes estavam empatadas e com o mesmo saldo de gols de -23. Até o confronto direto estava igualado, com uma vitória para cada lado.

Mas nos dois confrontos entre as duas equipes (turno e returno), o Metz conseguiu marcar três gols fora de casa (um a mais que o adversário), critério que condenou o Lorient ao rebaixamento direto e que deixa o Metz na posição de repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão francesa.

"Estava contando os minutos", confessou o treinador do Metz, Laszlo Boloni. "Não esperávamos esse roteiro, acreditávamos que o Clermont faria melhor e já estávamos pensando mais na repescagem", posição que sua equipe acabou mantendo.

- Navas, titular no adeus ao PSG -

Na cidade da região da Lorraine, o campeão PSG encaminhou a vitória apesar de ter colocado em campo jogadores com papel secundário no time. O espanhol Carlos Soler (7') e o sul-coreano Lee Kang-in (12') colocaram o time em vantagem logo cedo.

O goleiro costarriquenho Keylor Navas, que deixará o clube no final da temporada, disputou sua última partida com as cores parisienses.

Kylian Mbappé, que também fará as malas no final da temporada, não jogou devido ao desconforto físico que já o afastou do jogo em Nice durante a semana (2-1), mas apesar disso terminou como artilheiro da Ligue 1 pela sexta vez.

Com 27 gols, ele marcou oito a mais nesta temporada que seus perseguidores mais próximos, o canadenses Jonathan David (Lille) e Alexandre Lacazette (Lyon), que terminaram com 19 cada.

O Olympique de Marselha (8º) encerrou uma temporada melancólica com uma vitória na visita ao Le Havre (2-1). Este resultado não foi suficiente para terminar em posições europeias e o semifinalista da atual Liga Europa não estará nas competições continentais da próxima temporada.

--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Francês e classificação final:

- Domingo:

Monaco - Nantes 4 - 0

Lorient - Clermont-Ferrand FC 5 - 0

Lille - Nice 2 - 2

Lyon - Strasbourg 2 - 1

Reims - Rennes 2 - 1

Metz - PSG 0 - 2

Lens - Montpellier 2 - 2

Toulouse - Brest 0 - 3

Le Havre - Olympique de Marselha 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 76 34 22 10 2 81 33 48

2. Monaco 67 34 20 7 7 68 42 26

3. Brest 61 34 17 10 7 53 34 19

4. Lille 59 34 16 11 7 52 34 18

5. Nice 55 34 15 10 9 40 29 11

6. Lyon 53 34 16 5 13 49 55 -6

7. Lens 51 34 14 9 11 45 37 8

8. Olympique de Marselha 50 34 13 11 10 52 41 11

9. Reims 47 34 13 8 13 42 47 -5

10. Rennes 46 34 12 10 12 53 46 7

11. Toulouse 43 34 11 10 13 42 46 -4

12. Montpellier 41 34 10 12 12 43 48 -5

13. Strasbourg 39 34 10 9 15 38 50 -12

14. Nantes 33 34 9 6 19 30 55 -25

15. Le Havre 32 34 7 11 16 34 45 -11

16. Metz 29 34 8 5 21 35 58 -23

17. Lorient 29 34 7 8 19 43 66 -23

18. Clermont-Ferrand FC 25 34 5 10 19 26 60 -34

./bds/bur-dam/dr/aam