O alemão Alexander Zverev, número 5 do mundo, conquistou pela segunda vez na carreira o torneio Masters 1000 em quadra de saibro, em Roma, ao derrotar neste domingo (19) o chileno Nicolás Jarry, 24º do ranking, por 6-4 e 7-5.

Zverev ergue esta taça uma semana antes de Roland Garros (26 de maio a 9 de junho), chegando ao 22º título da carreira e o seu primeiro Masters 1000 em três anos.

A incerteza que paira sobre o circuito masculino devido ao estado atual de várias das principais estrelas faz de Zverev um dos grandes destaques do torneio parisiense.

Rafael Nadal jogou muito pouco nos últimos dois anos e chegará a Paris como uma grande incógnita, enquanto o atual campeão e número um do mundo Novak Djokovic vive um ano ruim e em Roma perdeu na terceira rodada para o chileno Alejandro Tabilo. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sequer participaram do torneio na capital italiana por problemas físicos.

Zverev não precisou vencer nenhum jogador do Top 10 para vencer o torneio, mas mostrou uma imagem sólida e não se deixou surpreender numa edição imprevisível.

Jarry disputou sua primeira final de um torneio superior ao ATP 250 neste domingo. Ele havia vencido as três finais que havia alcançado anteriormente (Bastad em 2019, Santiago e Genebra em 2023), mas nunca havia chegado tão longe em um Masters 1000.

No primeiro set, Jarry aproveitou o bom saque para se impor, mas o alemão confirmou seus dois primeiros break points com 4-3 no placar. Com 5 a 4 a seu favor, o alemão não perdeu a oportunidade de fechar o set aos 41 minutos.

O segundo set teve um roteiro quase idêntico, com Zverev vencendo facilmente com seu saque e pressionando Jarry na devolução. Com 5 a 4 a seu favor, Zverev teve dois primeiros match points salvos pelo chileno, que empatou em 5 a 5.

Zverev estava determinado a não chegar ao terceiro set e ao vencer os dois games seguintes resolveu o confronto, que durou uma hora e 41 minutos.

O título anterior de Zverev em Roma foi em 2017. Ele sucede o russo Daniil Medvedev, eliminado este ano nas oitavas de final.

Nas tribunas estava presente o lendário ex-tenista chileno Jaime Fillol, avô de Nicolás Jarry.

