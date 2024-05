O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, começou com perfeição o fim de semana do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, ao dominar as duas sessões de treinos livres realizadas nesta sexta-feira (17), em Imola.

Leclerc foi o protagonista do início desta sétima etapa da temporada, enquanto o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, teve dificuldades e conseguiu apenas o sétimo melhor tempo.

"Não muito cômodo" em sua Red Bull, Verstappen sofreu especialmente com a falta de aderência e escapou várias vezes da pista.

"É preciso rever muitas coisas porque o nosso rendimento não foi tão bom como prevíamos [...] Não atingimos o ritmo que queríamos", admitiu o atual tricampeão mundial. "Parece que todas as outras equipes deram um passo à frente", advertiu.

Se Verstappen foi o sétimo na segunda sessão, seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Perez, foi oitavo.

"As condições foram difíceis hoje", lamentou Pérez, vice-líder do Mundial de pilotos.

Leclerc, a bordo de sua SF-24, é "competitivo por enquanto", como ele mesmo avaliou.

"As condições vão mudar muito amanhã [sábado], principalmente por causa do vento", que nesta sexta-feira foi muito forte na segunda sessão. "Mas as melhorias parecem estar funcionando como prevíamos, isso é positivo", comemorou.

A Ferrari preparou para o GP da Emilia-Romagna uma série de mudanças em seus carros que, segundo especialistas, podem ajudar a escuderia a reduzir a diferença de rendimento em relação à Red Bull.

Tais avanços dão esperança aos torcedores para verem uma vitória da equipe em casa, algo que não acontece desde o GP de Monza de 2019, justamente com Leclerc.

"Não devemos esperar por uma revolução", advertiu o monegasco na quinta-feira. Sua última vitória na F1 foi GP da Áustria de 2022.

- Piastri e Tsunoda surpreendem -

Atrás de Leclerc, o segundo piloto mais rápido do dia foi o australiano Oscar Piastri (McLaren), seguido pelo japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls), as duas grandes surpresas desta sexta-feira em Imola.

As duas Mercedes dos britânicos Lewis Hamilton e George Russel marcaram o quarto e o quinto tempos na segunda sessão, enquanto o sexto, à frente de Verstappen, foi o espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

O britânico Lando Norris (McLaren), que venceu o GP de Miami há duas semanas, foi apenas o 12º.

"Tínhamos coisas para testar depois das melhorias implantadas no carro em Miami", explicou Norris, satisfeito com seu desempenho.

No sábado, os pilotos poderão fazer ajustes na terceira e última sessão de treinos livres, antes de disputarem o treino de classificação, a partir das 11h00 (horário de Brasília).

