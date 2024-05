Omar Bin Omran, de 45 anos, foi encontrado com vida no último dia 12, segundo noticiou a imprensa internacional nessa quinta-feira (16/5). Ele estava desaparecido há 26 anos.

O jovem, então com 17, desapareceu durante um conflito entre o governo da Argélia e rebeldes islâmicos. Segundo a polícia, ele estava na casa de um vizinho, a apenas 200 metros de onde habitava.







O rapaz morava com a família na cidade de Djelfa, na Argélia, mas um dia, em 1998, saiu de casa para ir a uma aula do curso profissionalizante e nunca mais voltou. Ao longo do tempo, a família acreditou que ele havia sido morto durante o conflito.







Omran foi encontrado no porão de seu vizinho, por forças de segurança. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece com a barba longa e tremendo, enquanto é ajudado a sair do porão, que estava escondido sob fardos de feno. Ele não conseguia falar. Segundo as autoridades, o homem passa por tratamento em um hospital local e apenas seus parentes próximos têm permissão para vê-lo.

O vizinho de 61 anos agora é considerado suspeito de mantê-lo em cativeiro durante quase três décadas. Ele foi preso e identificado apenas como BA, morava sozinho e trabalhava como funcionário público. Segundo o site The Independent, os vizinhos o descreveram como misterioso e reservado.

BA também é acusado de matar o cachorro de Omran. O cão ficava à espreita na casa do suspeito no mês seguinte ao desaparecimento do adolescente. O corpo do animal foi encontrado em frente à casa da família de Omran.





A busca pelo homem aconteceu depois que a irmã do sequestrador teria feito uma postagem nas redes sociais sugerindo que sabia onde Omar poderia ser encontrado. Os irmãos disputavam uma herança. A polícia então reabriu o caso e revisitou a casa do vizinho, encontrando uma espécie de alçapão escondido.







Segundo a família, a mãe de Omran já é falecida, mas em todo tempo que esteve viva nunca parou de procurar o filho. “Sua pobre mãe morreu enquanto ele estava em cativeiro, sem saber o que havia acontecido com ele, sem saber que, durante todo esse tempo, ele estava realmente ao lado dela”, disse um vizinho à emissora argelina Bilad.





26 anos sem ver o Sol





Um dos tios do homem, Karim Rgueb deu entrevista a um portal local e contou que a família está aliviada por descobrir o paradeiro de Omran. “Esta é uma verdadeira tragédia, e agradecemos a Deus por termos conseguido encontrar nosso filho. Ele passou 26 anos sem sequer ver o Sol e já está a passar por muita coisa”, declarou.

Ao The National, Khaled Rgueb, primo de Omran, contou que pôde visitá-lo e disse que ele passa bem. “Ele conseguiu falar comigo e me reconhecer, sua situação não é crítica nem má, está em boa forma, mas atualmente está a receber ajuda para se reintegrar na sociedade e ultrapassar o que passou”, pontuou.







Segundo a família, o homem contou que costumava ver seus familiares por uma janela, mas que não conseguia pedir ajuda. Isso porque ele estaria “sob uma espécie de feitiço” lançado pelo suposto raptor.