Atual campeão, o Fluminense selou sua classificação para as oitavas de final da Libertadores ao vencer o Cerro Porteño do Paraguai por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo A.

Mal no Campeonato Brasileiro (está na zona de rebaixamento), o Tricolor abriu o placar aos 14 minutos com o experiente lateral Marcelo, mas o Cerro Porteño empatou pouco depois com o atacante Wilder Viera (19').

O time paraguaio conseguiu mais um gol no primeiro tempo com Diego Churín, mas o lance foi anulado por impedimento com o auxílio do VAR.

Quando a torcida começava a protestar contra a equipe, Paulo Henrique Ganso vez o gol da vitória tricolor de cabeça, aproveitando bola levantada na área pelo lateral Guga (74').

Com o resultado, o Fluminense chega a 11 pontos e não pode mais ser alcançado na liderança da chave. O segundo colocado é o próprio Cerro Porteño (5 pontos), que na sexta e última rodada recebe o Colo Colo do Chile (5 pontos) em confronto direto pela segunda vaga.

O lanterna é o Alianza Lima do Peru (4 pontos), que ainda tem chances de classificação e visitará o Fluminense precisando vencer e torcer por um empate entre Cerro e Colo Colo para avançar.

-- Ficha técnica:

Copa Libertadores - Grupo A - Quinta rodada:

Fluminense - Cerro Porteño 2 - 1

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Gols:

Fluminense: Marcelo (14'), Ganso (74')

Cerro Porteño: Viera (19')

Cartões amarelos:

Fluminense: Martinelli (75')

Cerro Porteño: De Jesus (90'), Piris Da Mota (90'+3)

Cartões vermelhos:

Cerro Porteño: Báez (70')

Escalações:

Fluminense: Fábio - Guga (Renato Augusto, 81'), Antônio Carlos, Matheus Martinelli, Marcelo - Jhon Arias, Alexsander, Ganso (Felipe Andrade, 81'), Lima, Keno (Isaac, 90'+2) - Germán Cano (John Kennedy, 79'). Técnico: Fernando Diniz.

Cerro Porteño: Jean - Alan Benítez, Cristian Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia - Juan Iturbe (Federico Carrizo, 75'), Robert Piris Da Mota, Rafael Carrascal (Jorge Morel, 65'), Cecilio Dominguez (Ronaldo De Jesus, 75') - Diego Churín (Tobias Portillo, 65'), Wilder Viera (Gabriel Aguayo, 84'). Técnico: Manolo Jiménez.

prb/ma/cb/am