A Sérvia assinou um acordo com a empresa Affinity Global Partners, fundada pelo genro de Donald Trump, Jared Kushner, para "revitalizar" um prédio histórico do Exército no centro de Belgrado.

"O governo da Sérvia escolheu uma empresa americana de primeiro nível que investirá na revitalização do antigo complexo da Secretaria Federal de Defesa Nacional (FSND)", declarou o ministro de Construção, Goran Vesic, em um comunicado na quarta-feira, revelando que o terreno não foi doado, mas sim cedido por 99 anos.

A questão é delicada na Sérvia porque este é o prédio do Estado-Maior do Exército iugoslavo, que foi bombardeado várias vezes em 1999 durante a campanha aérea da Otan liderada pelos EUA para acabar com a guerra no Kosovo.

A sede do Estado-Maior, no coração da capital, Belgrado, nunca foi reconstruída. Após os bombardeios, o prédio de 1965 foi declarado "propriedade cultural" protegida pelo governo sérvio em 2005.

Ele está ao lado dos prédios dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores.

A declaração do Ministério detalha que um memorial será construído no local, que será financiado por investidores, mas será de propriedade sérvia, assim como seu conteúdo.

Kushner publicou há algumas semanas no Instagram as "primeiras imagens" do projeto, que inclui duas grandes torres de vidro para substituir os edifícios de tijolos vermelhos destruídos em 1999.

O plano é instalar um hotel de luxo composto por cerca de 1.500 unidades residenciais e um museu, informou o jornal The New York Times em março.

