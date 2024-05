A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, se classificou para a semifinal do WTA 1000 de Roma nesta quarta-feira (15), ao derrotar a letã Jelena Ostapenko (N.10).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 12 minutos.

Na semifinal, a bielorrussa vai enfrentar quem passar do duelo entre sua compatriota Victoria Azarenka (N.24) e a americana Danielle Collins (N.15).

Do outro lado da chave, a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, e a americana Coco Gauff (N.3) vão se enfrentar por uma vaga na final.

Depois de vencer com facilidade o primeiro set, Sabalenka teve mais problemas no segundo com a reação de Ostapenko, mas conseguiu uma quebra para fazer 4-3 e depois fechar o jogo em seu primeiro match point.

A bielorrussa, bicampeã do Aberto da Austrália, sofreu muito mais nas oitavas de final, contra a ucraniana Elina Svitolina (N.19), em um duelo de três sets que durou quase duas horas e meia.

A dor no antebraço, que a incomodou durante a partida contra Svitolina, não foi um problema contra Ostapenko.

"Estou muito feliz por ter conseguido jogar sem dor. Espero me sentir melhor a cada dia e me recuperar da melhor forma possível para o próximo jogo", explicou Sabalenka.

jde/bde/dam/iga/cb