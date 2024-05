A Atalanta pode conseguir realizar a melhor temporada da sua história, enquanto a Juventus terá que evitar um grande desastre: a 'Dea' e a 'Vecchia Signora' não chegam na mesma dinâmica à final da Copa da Itália, nesta quarta-feira, às 16h00 (horário de Brasília).

Em apenas uma semana, a Atalanta poderá ganhar o dobro de títulos que conquistou nos 127 anos desde a sua criação.

O clube de Bérgamo, cujo galeria de troféus tem atualmente apenas uma Copa da Itália (1963), disputará a final desse torneio no Estádio Olímpico de Roma, sete dias antes de entrar em campo para lutar pelo título da Liga Europa contra o Bayer Leverkusen.

Em Dublin, a Atalanta vai precisar alcançar um feito que nenhuma equipe alemã ou europeia conseguiu nesta temporada: derrotar o 'Werkself' do técnico Xabi Alonso, invicto há 50 jogos. Mas para os jogadores comandados pelo técnico Gian Piero Gasperini, a tarefa contra a 'Juve' parece mais favorável.

A Atalanta vem de quatro vitórias consecutivas no campeonato italiano, enquanto a Juventus continua sofrendo em sua temporada discreta, com cinco empates consecutivos, o último no domingo em seu estádio, contra a já rebaixada Salernitana.

Na classificação da Serie A, o time de Turim caiu do pódio pela primeira vez desde agosto (está em 4º, com 67 pontos) e supera a Atalanta (5º) em quatro pontos, embora o time de Bérgamo tenha disputado um jogo a menos.

Nos dois duelos desta temporada, as duas equipes não foram além do empate (0-0 e 2-2), mas o contexto atual é muito diferente para os dois times.

Em Bérgamo, toda a cidade apoia a sua equipe, que empolga com seu futebol ofensivo, liderado por Gianluca Scamacca (cinco gols desde meados de abril) e Charles De Ketelaere.

- Três jogos por semana -

Já os 'tifosi' da Juve não estão satisfeitos com o nível mostrado pela a equipe desde o final de janeiro: depois de ficarem na cola da Inter no início na luta pelo 'Scudetto', que acabou sendo vencido pelos 'nerazzurri', venceu apenas dois dos últimos 15 jogos do campeonato.

Os 'bianconeri' conquistaram a Copa da Itália 14 vezes, sendo o time com mais títulos do torneio. Mas nem mesmo o 15º troféu parece capaz de salvar a cabeça do seu treinador, Massimiliano Allegri.

"Colocar-nos como favoritos contra a Juventus me parece um exagero", disse Gasperini.

"Esta final será o nosso quarto jogo em dez dias, desde 27 de fevereiro que disputamos três jogos por semana com um elenco limitado a 15-16 jogadores", lembra o treinador da 'Dea'.

Allegri acredita que sua equipe tem capacidade de mostrar outro lado nesta final.

"Será um jogo completamente diferente dos que temos disputado nas últimas semanas, espero um jogo muito equilibrado, ainda que contra esta Atalanta não possamos permitir o menor erro", alertou.

Em meio a rumores sobre a chegada ao banco do gigante de Turim do cobiçado técnico Thiago Motta, que classificou o Bologna para a Liga dos Campeões, Allegri garante que sua equipe está focada neste final de temporada.

"Há entusiasmo e desejo neste grupo", insistiu. "De resto, saberemos mais daqui a cerca de dez dias".

A pergunta que fica é se até lá a Atalanta terá acrescentado troféus à sala que guarda a solitária taça de 1963.

--- Os dez últimos campeões da Copa da Itália:

2023: Inter de Milão

2022: Inter de Milão

2021: Juventus

2020: Napoli

2019: Lazio

2018: Juventus

2017: Juventus

2016: Juventus

2015: Juventus

2014: Napoli

--- Clubes mais vezes campeões (entre parênteses, o ano do último título):

1. Juventus 14 (2021)

2. Roma 9 (2008)

. Inter de Milão 9 (2023)

4. Lazio 7 (2019)

5. Fiorentina 6 (2001)

. Napoli 6 (2020)

jr/smr/dam/iga/aam/cb