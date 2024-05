Vestido que quebrou a internet foi usado pela mãe de Grace no casamento com Keir

Azul ou dourado? As cores de um vestido dividiram a internet em 2015. Mas a brincadeira se tornou algo muito sério após Keir Johnston, o homem que cuja sogra usou o vestido no casamento, foi preso e se disse culpado por tentar matar a esposa Grace Johnston, em 2022. O homem foi ao tribunal escocês na última quinta-feira (9/5) e, após a confissão, segue detido até que uma sentença seja proferida.

Keir e Grace ficaram famosos em 2015, quando se casaram. Conhecido como “o vestido que quebrou a internet”, as pessoas nas redes se dividiram para saber quais era as suas verdadeiras cores: preto e azul ou branco e dourado. A imagem foi compartilhada no Tumblr por Caitlin McNeill, uma das convidadas do casamento, que pediu ajuda para resolver o dilema das cores.

Na época, celebridades se envolveram no debate, e o casal até ganhou US$ 10 mil e uma viagem em um programa de TV. Mas, em março de 2022, Keir teria ameaçado Grace. “Alguém vai morrer”, teria dito. Chris Macintosh, promotor do caso, disse no tribunal como ela vivia com medo de seu marido abusivo. “Não há presença policial permanente na ilha e ela estava em uma situação em que se sentia presa”, contou, se referindo à Ilha de Colonsay, onde o casal mora.

Grace relatou que o marido a proibiu de viajar para fazer uma entrevista de emprego. Mas ela o fez mesmo assim, recebendo várias mensagens ameaçadoras. Quando voltou para casa, o marido anunciou que a deixaria. Os dois saíram de casa em seguida. Foi então que Keir agarrou sua esposa e a jogou no chão.

“Johnston acordou e disse que iria deixá-la. Ela saiu da propriedade para impedi-lo de sair. Ele a seguiu e a prendeu no chão. Ele colocou os dois joelhos em seus braços, então ela não conseguiu se mover. Ele então começou a estrangulá-la com as duas mãos. Ela inicialmente conseguiu gritar e temeu por sua vida e acreditou que Johnston pretendia matá-la, pois era muito forte”, disse o promotor. Grace sofreu diversos hematomas pelo corpo, mas não necessitou de tratamento médico.

O advogado de defesa, Marco Guarino, disse que Johnston aceitou a responsabilidade pela agressão. A juíza negou a possibilidade de o réu pagar uma fiança e decidiu por o manter em custódia até a sentença, que deve ser proferida em 6 de junho.

“Não preciso dizer-lhe que este é um crime sério e violento. Você a estrangulou repetidamente, feriu-a e colocou sua vida em perigo no que devem ter sido circunstâncias absolutamente terríveis para ela. Receio, Senhor Johnston, que o seu estatuto tenha mudado agora, tenha sido condenado por um crime muito grave e será detido entretanto”, declarou.