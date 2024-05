Empresas da China ganharam várias licitações para explorar dez campos de petróleo e gás no Iraque, anunciou nesta segunda-feira (13) o Ministério do Petróleo iraquiano.

Sete companhias chinesas, incluindo Sinopec, UEG, CNOOC Iraq e Anton Oilfield, arremataram dez projetos, incluindo oito campos petrolíferos e dois com reservas potenciais de petróleo e gás, enquanto a empresa iraquiana KAR ganhou três campos, detalhou a pasta.

Nos últimos anos, a China conseguiu se estabelecer no Iraque, expandindo a sua presença nos setores do petróleo e da construção, tornando-se um dos principais importadores do petróleo bruto iraquiano.

O Iraque também faz parte da iniciativa das Novas Rotas da Seda da China .

Os planos para construir infraestruturas no país do Oriente Médio são financiados pela venda diária de 100.000 barris de petróleo iraquianos à China, em virtude de um acordo assinado em 2019.

