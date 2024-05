O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste sábado (11), um dia depois de o atacante Kylian Mbappé oficializar publicamente sua saída do Paris Saint-Germain, que "conta com o Real Madrid", provável destino do jogador, para liberar sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

"Conto com o Real Madrid para liberar Kylian nos Jogos Olímpicos, que possa vir jogar com a seleção da França", disse Macron em um vídeo em que respondia a perguntas de internautas, publicado na rede social X.

No mês passado, o presidente francês já havia afirmado "esperar" que o capitão dos 'Bleus' pudesse participar dos Jogos (26 de julho - 11 de agosto), apesar de o Real Madrid ter anunciado que não vai liberar seus jogadores para o evento.

Na sexta-feira, Mbappé confirmou em suas redes sociais que irá deixar o PSG, depois de sete anos no clube parisiense.

O torneio olímpico não faz parte do calendário Fifa, e os clubes não têm obrigação de liberar seus jogadores.

