Estados Unidos e China concordaram em organizar conjuntamente uma cúpula sobre o gás metano, um potente gás de efeito estufa, durante a COP29, que vai acontecer em novembro, no Azerbaijão, informou o Departamento de Estado americano nesta sexta-feira (10).

"Ambas as partes pretendem organizar uma segunda cúpula sobre o metano e outros gases com efeito de estufa além do CO2 durante a COP29", afirmou a pasta em um comunicado divulgado ao final de dois dias de reuniões entre os emissários climáticos dos dois países, o americano John Podesta e o chinês Liu Zhenmin, em Washington.

De acordo com o Departamento de Estado, as discussões se concentraram na transição energética, no metano, nos gases de efeito de estufa diferentes do CO2, na economia circular e na eficiência energética, nas cidades e estados/províncias com baixo teor de carbono e no desmatamento.

China e EUA, os dois principais emissores de gases de efeito de estufa, propuseram uma maior cooperação na luta contra as mudanças climáticas.

Esta foi a primeira reunião entre os dois países sobre o clima desde a COP28, realizada em dezembro, em Dubai.

