O tenista alemão Alexander Zverev, número 5 do mundo, derrotou nesta sexta-feira (10) o australiano Aleksandar Vukic (N.70) sem dificuldades por 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-4 e avançou para a terceira fase do Masters 1000, em Roma.

O alemão dominou o primeiro set, sem perder um único game. A segunda parcial foi mais disputada, com os dois jogadores confiando em seus saques, até que com 5 a 4 a seu favor, Zverev quebrou o serviço do australiano e fechou a partida já no primeiro match point.

Na próxima fase da competição o alemão vai enfrentar o italiano Luciano Darderi (N.54), que eliminou o argentino Mariano Navone (N.31) por 6-3 e 6-2.

Outro destaque do dia foi a vitória tranquila do brasileiro Thiago Monteiro sobre o australiano Jordan Thompson (N.32) com parciais de 6-1 e 6-3.

Thiago Monteiro havia vencido o francês Gael Monfils na quarta-feira na primeira rodada do torneio, por 2 sets a 0.

Também nesta sexta-feira, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, entra na briga no Masters 1000 de Roma, enfrentando o francês Corentin Moutet (N.83).

--- Resultados desta sexta-feira do Masters 1000 de Roma:

- Simples masculino - Segunda rodada:

Karen Khachanov (RUS/N.16) x Alexander Shevchenko (CAZ) 6-4, 6-4

Ben Shelton (EUA/N.12) x Pavel Kotov (RUS) 4-6, 6-3, 6-4

Zhizhen Zhang (CHN) x Adrian Mannarino (FRA/N.19) 6-1, 6-3

Thiago Monteiro (BRA) x Jordan Thompson (AUS/N.32) 6-1, 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-0, 6-4

Luciano Darderi (ITA) x Mariano Navone (ARG/N.28) 6-3, 6-2

Nuno Borges (POR) x Alexander Bublik (CAZ/N.15) 6-4, 6-4

Sebastian Korda (EUA/N.24) x Flavio Cobolli (ITA) 7-6 (8/6), 4-6, 6-4

Terence Atmane (FRA) x Lorenzo Musetti (ITA/N.26) 7-5, 1-0 e abandono

Grigor Dimitrov (BUL/N.8) x Yoshihito Nishioka (JPN) 7-5, 6-4

