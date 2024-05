Quem Donald Trump escolherá como companheiro de chapa para as eleições presidenciais de novembro? Impossível saber isso, mas alguns nomes já sonham com o posto.

O ex-presidente republicano deve eleger com cuidado seu possível futuro vice-presidente, caso queira ampliar sua base eleitoral em seu duelo contra Joe Biden.

Estes são alguns dos nomes mais especulados:

- Tim Scott -

Donald Trump gosta do perfil de Tim Scott, o senador afro-americano da Carolina do Sul.

O ex-presidente republicano não cansa de elogiar a lealdade desse homem de 50 anos, antigo concorrente à Casa Branca.

"É muito melhor para mim do que fui para você", disse em um comício recente.

Com Tim Scott como braço direito, Trump pode tentar ganhar os eleitores negros, que preferiram majoritariamente Joe Biden nas eleições de 2020.

Seus detratores apontam a falta de magnetismo do senador, sobretudo durante os debates.

- Elise Stefanik -

Elise Stefanik, de 39 anos, chegou ao Congresso com posições moderadas, mas sua ascensão meteórica entre os republicanos se deve ao apoio de Trump.

A congressista por Nova York abraçou sem maiores hesitações cada uma das cruzadas do bilionário.

Se ele a escolher como companheira de chapa, Donald Trump pode ganhar uma parte do eleitorado feminino, entre o qual seu apoio cai, segundo as pesquisas.

Mas essa força do candidato republicano também pode assustar os eleitores mais moderados.

- J.D Vance -

J.D. Vance, de 39 anos, não é fã de Donald Trump desde o início, algo que o ex-presidente republicano reprova.

Mas isso não o tira da lista.

Esse ex-militar e senador por Ohio, conhecido por ter publicado um livro sucesso de vendas sobre a classe trabalhadora branca dos Estados Unidos, acaba de entrar na política, mas seu perfil já desperta interesse nos círculos republicanos.

Chama a atenção sobretudo sua capacidade de arrecadar grandes quantias de dinheiro para seu partido. E isso é importante em um país onde as vitórias políticas são obtidas a base de bilhões de dólares.

- Marco Rubio -

A relação entre Donald Trump e Marco Rubio foi complicada no passado.

Nas primárias republicanas de 2016, o senador pela Flórida ridicularizou o magnata imobiliário.

Desde então, ambos parecem ter ficado em paz.

Donald Trump sabe que poderia tirar proveito do perfil desse senador de 52 anos, muito envolvido em temas geopolíticos e que poderia lhe dar um valioso apoio entre os eleitores hispânicos.

Mas um setor da ultradireita nunca perdoou sua proposta de reforma migratória, apresentada há mais de dez anos.

- Nikki Haley -

A escolha de Nikki Haley, a última rival de Donald Trump nas primárias republicanas, seria surpreendente, mas não impossível.

Essa mulher de 52 anos ainda não anunciou seu apoio público à candidatura de Donald Trump.

Durante muitos meses, o republicano chamou sua ex-embaixadora na ONU de "cabeça oca".

Mas a ex-governadora da Carolina do Sul é muito popular entre os eleitores republicanos moderados e independentes, votos que de outro modo poderiam ir para Joe Biden.

- Outros possíveis candidatos -

Também circulam os nomes do governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, e do senador Rick Scott, mas suas chances parecem limitadas no momento, assim como as do empresário Vivek Ramaswamu, do congressista Byron Donalds e da ex-apresentadora de tevê Kari Lake.

A governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, foi considerada durante muito tempo como uma possível candidata, mas suas possibilidades despencaram desde que afirmou ter matado sua cachorra com um tiro porque era "indomável".

Contatado pela AFP, o entorno de Trump se negou a dar detalhes sobre o perfil que busca.

"Qualquer um que afirme saber quem ou quando o presidente Trump escolherá seu vice-presidente está mentindo", disse um de seus assessores. "A não ser que essa pessoa se chame Donald Trump".

cjc/seb/erl/mar/dd