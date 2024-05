Líder do Grupo F, o Palmeiras visitará o Liverpool do Uruguai nesta quinta-feira (9) em busca de uma vitória que pode garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

O duelo entre o time brasileiro, campeão de duas das últimas quatro edições do torneio continental, e o modesto time uruguaio, que nunca conquistou um título internacional, será disputado no estádio Centenário de Montevidéu a partir das 19h00 (horário de Brasília).

O Palmeiras está invicto na competição com sete pontos (duas vitórias e um empate), enquanto o Liverpool é o terceiro colocado da chave com quatro pontos, assim como o Independiente del Valle, que está em segundo pelo melhor saldo de gols. O lanterna do grupo é o San Lorenzo, com um ponto.

Para a equipe paulista, uma vitória em Montevidéu pode garantir uma vaga nas oitavas de final, desde que San Lorenzo e Independiente del Valle empatem no duelo entre ambos no mesmo horário, em Buenos Aires.

O Liverpool, que vem de uma vitória sobre o San Lorenzo na rodada passada, continuará com chances de classificação independentemente do resultado contra o Palmeiras.

No jogo de ida, no dia 11 de abril, na Allianz Arena, o 'Verdão' venceu por 3 a 1, de virada. Agora, o Liverpool, que no ano passado venceu o Campeonato Uruguaio pela primeira vez em sua história, tentará derrubar o atual campeão brasileiro.

O árbitro da partida será o colombiano Andrés Rojas, auxiliado por seus compatriotas Jhon Gallego e Roberto Padilla.

Prováveis escalações:

Liverpool: Sebastián Lentinelly - Kevin Amaro, Jean Rosso, Matías de los Santos, Ignacio Rodríguez - Agustín Cayetano, Martín Barrios, Lucas Lemos, Diego García, Matías Ocampo - Luciano Rodríguez. Técnico: Emiliano Alfaro

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Richard Ríos, Anibal Moreno, Estêvão, Raphael Veiga - Luis Guilherme e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

ad/ma/cb/aam