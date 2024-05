Como você imagina um fã de metal? Sem cabelos longos ou look de roqueiro, um idoso, identificado apenas como Dennis, provou que é um grande fã do gênero musical ao soltar a voz em um karaokê, nos Estados Unidos. De colete de tricô e calça cáqui, ele cantou ‘Bodies’, um grande sucesso de nu-metal da banda Drowning Pool. O momento foi registrado por alguém que estava no local, que compartilhou o vídeo na internet, conquistando mais de 700 mil pessoas.





"Dennis devorou!", diz a legenda do post, que pode ser entendido como “Dennis arrasou” ou “Dennis mandou ver”. O vídeo foi visto no TikTok mais de 4 milhões de vezes. Nas imagens, ele “dança” com as mãos seguindo a letra da música, descendo os dedos até mais abaixo na hora que canta “floor”, ou chão, em português.





O homem foi muito elogiado nos comentários. “Dennis é… quem eu aspiro ser na vida”, apontou uma pessoa. “Esta será a nossa geração nos lares de idosos”, acrescentou outra. “Melhor que o original, para ser sincero”, opinou uma terceira.





Em 2019, John Hetlinger, veterano da Marinha de 82 anos, também viralizou após cantar essa mesma música no America’s Got Talent. Ele chegou a participar de um show com o Drowning Pool na época.





O guitarrista CJ Pierce descreveu o que sentiu durante a primeira vez que viu a apresentação: “Tínhamos uma mensagem de um grupo de banda lá também, e então eu assisti, e cara, estou muito entretido com isso. É incrível ver um homem de 82 anos chegar lá e cantar um pouco de metal – seja a nossa música ou qualquer música, foi simplesmente matador vê-lo fazer isso.”





Lançado em 2001, no álbum “Sinner”, o primeiro do Drowning Pool, “Bodies” é o maior sucesso da banda, chegando à sexta posição na parada Mainstream Rock Tracks da Billboard e a 12ª posição no ranking de músicas alternativas. O último trabalho do grupo é “Strike a Nerve”, de 2022, o sétimo álbum de estúdio do Drowning Pools.