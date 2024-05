Depois de desfrutarem dos dias de glória das seleções juvenis da Inglaterra, Jamal Musiala e Jude Bellingham se separaram, mas os dois se reencontram nesta quarta-feira (8) para tentar realizar um sonho de infância: disputar a final da Liga dos Campeões, em Wembley.

Eles têm apenas vinte anos, mas Bellingham e Musiala já são jogadores importantes no Real Madrid e no Bayern de Munique, respectivamente.

Na temporada passada, foi Musiala quem se tornou uma lenda do Bayern ao marcar o gol que deu ao seu time a Bundesliga aos 88 minutos da última rodada, enquanto nesta temporada Bellingham liderou os 'Merengues' na conquista de LaLiga.

E o resultado da semifinal da Champions entre estes dois gigantes do futebol europeu recai em parte sobre os ombros destes dois jogadores, verdadeiras joias lapidadas nas instalações de St George's Park, celeiro de craques do futebol inglês.

- Juntos nas seleções juvenis da Inglaterra -

"Sempre sonhamos com um jogo como este", disse Musiala, em entrevista ao jornal esportivo madrilenho Marca, antes do jogo de ida na Allianz Arena (2-2), na qual brilhou um pouco mais que o seu amigo Jude, com destaque para o pênalti que sofreu e resultou no segundo gol do Bayern, marcado por Harry Kane.

Nascido em Stuttgart, filho de pai de origem nigeriana e mãe alemã, Musiala descobriu o futebol em Fulda, no centro da Alemanha, antes de partir para a Inglaterra aos sete anos, quando sua mãe, Carolin, fixou residência em Southampton para estudar.

Ele entrou na categoria de base do Chelsea, quando, ao mesmo tempo, Jude Bellingham, apenas quatro meses mais novo que ele (um nasceu em 26 de fevereiro de 2003, o outro em 29 de junho), começava a brilhar em Birmingham.

O seu talento rapidamente se tornou visível e rapidamente se viram compartilhando um quarto nas concentrações das seleções juvenis da Inglaterra, onde nasceu a amizade entre os dois.

- Volta à Alemanha após Brexit -

No entanto, o Brexit separou os destinos dos dois jogadores. A mãe de Musiala decidiu voltar à Alemanha em 2019, e o Bayern de Munique aproveitou para contratar o habilidoso driblador, capaz de arrancadas impressionantes.

"Ele é um jogador que gostamos de assistir, pelo qual vamos ao estádio, pelo qual eu iria ao estádio. É bom ver o quão forte ele é tecnicamente, sua capacidade de driblar, sua agilidade, ele é realmente um talento que raramente pode ser visto", disse recentemente o seu companheiro de equipe no Bayern, o jogador da seleção da França Kingsley Coman, no programa Téléfoot da televisão francesa.

Após seu retorno à Alemanha, Musiala optou pela 'Mannschaft' e disputou sua primeira partida no dia 25 de março de 2021 contra a Islândia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, enquanto Bellingham chegou um pouco mais cedo à seleção inglesa, em amistoso contra a Irlanda no dia 12 de novembro de 2020. Os dois voltaram a se encontrar na Bundesliga por ocasião do 'Klassiker', já que Bellingham rejeitou a poderosa Premier League para assinar com o Borussia Dortmund no verão de 2020.

- Musiala ganhou uma Champions, mas sem jogar -

Lesionado nos dois últimos jogos da temporada 2022-2023 do BVB, a ausência de Bellingham pesou no resultado desfavorável do Dortmund, que terminou em segundo atrás do Bayern, superado apenas pelo saldo de gols.

Aos 19 anos, Bellingham assinou contrato com o Real Madrid por 103 milhões de euros (cerca de R$ 562 milhões pela cotação atual), mais bônus baseados no desempenho do jogador e do clube que chagam a 30% desse valor.

O décimo confronto entre os dois amigos, na noite desta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, decidirá qual dos dois realizará o sonho de infância de disputar a final da Liga dos Campeões, em Wembley, no dia 1º de junho.

Presente no time do Bayern nas oitavas de final e nas quartas de final da Liga dos Campeões em 2020, Musiala tem uma pequena vantagem por já ter um título da Liga dos Campeões no currículo, embora não tenha jogado um único minuto da competição em 2020.

