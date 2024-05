PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel mobiliza tanques em Rafah e controla passagem de fronteira entre Gaza e Egito

RÚSSIA UCRÂNIA: Putin promete vitória ao tomar posse para o 5º mandato como presidente da Rússia

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Israel mobiliza tanques em Rafah e controla passagem de fronteira entre Gaza e Egito

O Exército de Israel mobilizou tanques nesta terça-feira (7) em Rafah e tomou o controle do lado palestino do posto de fronteira com o Egito, no sul da Faixa de Gaza, aumentando a "pressão" sobre o Hamas na negociação de uma proposta de trégua que foi aceita pelo movimento islamista palestino.

DOHA:

Al Jazeera tomará medidas legais 'até o fim' após fechamento de escritório em Israel

O diretor de notícias da Al Jazeera em inglês, Salah Negm, garantiu à AFP que o canal de televisão do Catar explorará todas as vias legais após o fechamento de seu escritório em Israel e irá "até o fim".

=== RÚSSIA UCRÂNIA ===

MOSCOU:

Putin promete vitória ao tomar posse para o 5º mandato como presidente da Rússia

Vladimir Putin prestou juramento, nesta terça-feira (7), para seu quinto mandato como presidente da Rússia, até 2030, com um apelo aos seus compatriotas para que vençam "juntos" o conflito na Ucrânia, considerado existencial.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Blinken participa de reunião sobre migração na Guatemala

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, participará nesta terça-feira (7) de uma conferência continental na Guatemala que debaterá soluções para a crise migratória, uma questão fundamental no seu país neste ano eleitoral.

-- EUROPA

PARIS:

Macron leva presidente chinês aos Pirineus para insistir sobre Ucrânia e comércio

O presidente francês, Emmanuel Macron, e seu colega chinês, Xi Jinping, trocaram nesta terça-feira(7) o Palácio do Eliseu pelas montanhas do sul da França, em busca de um diálogo mais direto sobre a Ucrânia e suas divergências comerciais.

-- ÁSIA

AHMEDABAD:

Primeiro-ministro Modi vota nas eleições indianas

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, favorito para conquistar um terceiro mandato nas eleições gerais do país, votou nesta terça-feira (7), em meio às críticas da oposição que o acusa de exacerbar a polarização religiosa e de ofender os muçulmanos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Entre a festa e o glamour, Festival de Cannes também deverá ter reivindicações

A 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes começa em uma semana com 22 candidatos à Palma de Ouro, incluindo Francis Ford Coppola, homenagens à velha guarda de Hollywood e, nos bastidores, a tensão no cinema francês devido às denúncias de abusos.

PARIS:

Filmes da mostra oficial da 77ª edição do Festival de Cannes

Do aguardado retorno de Francis Ford Coppola até um filme sobre um jovem Donald Trump, a lista de 22 filmes da mostra competitiva do 77º Festival de Cannes e uma seleção dos principais filmes que serão exibidos fora de concurso.

LOS ANGELES:

Coppola, Lucas e Schrader em Cannes: uma oferta irrecusável

Uma oferta que ninguém poderia recusar: Francis Ford Coppola liderará um desfile de titãs do cinema americano em seu retorno ao Festival de Cannes na próxima semana.

PARIS:

Cinco estrelas em ascensão em Cannes

O Festival de Cinema de Cannes, que acontece entre 14 e 25 de maio, conta com uma grande dose de veteranos de Hollywood, mas também é plataforma de lançamento para jovens estrelas em ascensão.

CABO CANAVERAL:

Missão tripulada da Boeing Starliner adiada pouco antes da decolagem

O primeiro lançamento tripulado da nave espacial Starliner da Boeing para a Estação Espacial Internacional (ISS), que enfrenta um atraso de vários anos, foi adiado na segunda-feira (6), duas horas antes da decolagem devido a um problema de segurança.

VIENA:

Nona sinfonia de Beethoven completa dois séculos de sua estreia em Viena

Quando Ludwig van Beethoven apresentou pela primeira vez sua Nona sinfonia em um concerto em Viena há quase dois séculos, o compositor alemão estava ansioso para que tudo se saísse bem.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das semifinais da Liga dos Campeões

-- JOGOS OLÍMPICOS

SÃO PAULO:

"Meu foco não está em Biles, está em mim", diz Rebeca Andrade

Rebeca Andrade diz que não se sente pressionada a conquistar medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris.

SÃO PAULO:

Os passos de Rebeca Andrade, a 'pedra preciosa' da ginástica brasileira

Desde que a menina atlética e inquieta entrou no ginásio Bonifácio Cardoso, em Guarulhos, perto de São Paulo, os olhos experientes de Monica Barroso dos Anjos souberam que estavam diante de uma potência.

