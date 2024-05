Dois surfistas australianos e um americano foram mortos a tiros em uma tentativa de assalto no México, informou o Ministério Público do estado da Baixa Califórnia (noroeste), onde ocorreu o crime classificado por Camberra como "assustador".

Os familiares identificaram os corpos dos irmãos australianos Jake e Callum Robinson, de 30 e 33 anos, respectivamente, e seu amigo americano Jack Carter, 30, que haviam viajado a um balneário no município de Ensenada, muito popular entre os turistas.

Os surfistas foram dados como desaparecidos em 27 de abril e seus corpos foram recuperados na tarde da última sexta-feira (3) no fundo de um penhasco.

"O Ministério Público confirma que os corpos encontrados no poço da área conhecida como La Bocana, ao sul de Ensenada, correspondem aos chamados Jake e Callum, de origem australiana, bem como ao americano Carter", detalhou a instância mexicana em declaração.

Os familiares das vítimas, que não conversaram com a imprensa, chegaram no México no sábado e foram assistidos pelas autoridades consulares de seus países.

Jim Chalmers, tesoureiro do governo australiano, classificou a situação como "absolutamente assustadora" em comunicado à imprensa, afirmando que o "coração de todos no país estão com seus entes queridos". A ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena, também expressou suas condolências em um comunicado.

A Chancelaria "manteve um diálogo constante e direto com a embaixadora australiana no México, Rachel Elizabeth Moseley, e sua equipe, para apoiar os esforços da missão diplomática", declarou.

- "Projétil de arma de fogo" -

Segundo o MP estadual, o motivo do crime seria o roubo da caminhonete em que viajavam.

A promotora María Elena Andrade explicou que provavelmente as vítimas entraram em uma área isolada e teriam sido interceptados por supostos criminosos em uma tentativa de roubo do veículo, que posteriormente foi encontrado incendiado.

"Todos apresentam um orifício produzido por projétil de arma de fogo na cabeça", acrescentou Andrade.

O Ministério Público prendeu na sexta-feira um homem acusado de "desaparecimento cometido por particulares". Também apreendeu outras duas pessoas investigadas por possível participação no crime e por porte de metanfetaminas.

Antes de ser confirmada a identidade das vítimas, a promotora afirmou que, caso a morte dos surfistas fosse confirmada, a acusação passaria de "desaparecimento cometido por particulares" para "homicídio qualificado".

As autoridades encontraram um quarto corpo no poço, mas descartam qualquer relação com o caso, uma vez que já estava abandonado há mais tempo.

