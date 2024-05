Após desembarcar em Marselha procedente de Olímpia (na Grécia) na quarta-feira, 8 de maio, a tocha olímpica percorrerá a França, incluindo seus territórios ultramarinhos, durante 80 dias até chegar a Paris para a cerimônia de abertura dos Jogos, em 26 de julho.

Estas sãs as principais etapas do Revezamento da Tocha Olímpica.

. Chegada por mar a Marselha

A embarcação Belém, construída em 1896, partirá do porto de Atenas com a chama olímpica e chegará a Marselha em 8 de maio, onde será recebida, entre outros, pelo presidente francês Emmanuel Macron.

A grande festa na cidade mediterrânea, que será sede das provas olímpicas de vela, terminará com uma apresentação dos rappers Soprano et Alonzo, que lançará as celebrações na França.

Ainda se mantém o mistério sobre quem acenderá a pira em Marselha: Zinedine Zidane? Tony Parker? Os irmãos Manaudou?

A tocha olímpica percorrerá em seguida a Côte d'Azur, a Provence e sul dos Alpes, passando pelo Mont Ventoux, conhecido pelos fãs de ciclismo.

. Nova jornada marítima

Após atravessar a França do sul ao norte e percorrer a Normandia e as praias do desembarque, a chama seguirá ao Mont-Saint-Michel antes de passar mais mais uma vez pelo Atlântico.

Embarcará em Brest em um trimarã que a levará por nove dias aos territórios franceses ultramarinhos e retornará ao continente.

No barco capitaneado por Armel Le Cléac'h (vencedor da Vendée Globe em 2017), viajarão personalidades como a tricampeã olímpica de atletismo Marie-José Pérec, o roteirista Alexis Michalik, a ex-miss França Marine Lorphelin e o 'chef' Hugo Roellinger.

De 9 a 17 de junho, a embarcação navegará, no chamado "Revezamento dos Oceanos", que inclui a Guiana e o Centro Espacial de Kourou, a Ilha Reunião, a Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Guadalupe e Martinica.

. Rota parisiense em julho

A chama retornará rapidamente ao continente europeu até Nice e de lá percorre os Alpes franceses, no leste do país, e segue para a região do Loire, famosa por seus castelos, como o Chambord.

Chegará a Paris no dia 14 de julho, passará a primeira noite na Prefeitura, e no dia seguinte iniciará um passeio pela capital francesa, sede dos Jogos.

Visitará o Louvre, a Sorbonne, a Champs-Élysées, o Bataclan, a Torre Eiffel, Montmartre, o parque Buttes-Chaumont, Belleville, o Arco do Triunfo, Roland-Garros e muitos outros locais turísticos da cidade.

. Pira no Jardin des Tuileries

Na véspera da abertura dos Jogos, a chama estará no parque Georges-Valbon em La Courneuve, periferia norte da capital, tomando logo o Canal de l'Ourcq até que em 26 de julho, dia da inauguração dos Jogos, ilumine a pira em um local até agora secreto assim como a identidade do último a levar a tocha.

Durante os Jogos, a pira com a chama olímpica ficará no Jardin des Tuileries, na altura do 'Grand Bassin', perto da entrada leste, em frente à Pirâmide do Louvre.

