O PSV Eindhoven conquistou neste domingo (5) o seu 25º título do campeonato holandês, após a vitória por 4 a 2 sobre o Sparta de Roterdã.

Os jogadores comandados pelo técnico Peter Bosz, que sofreram apenas uma derrota na Eredivisie nesta temporada, precisavam de um ponto para se sagrarem campeões.

Faltando duas rodadas para o fim da temporada, o time tem agora 87 pontos, 12 a mais que seu perseguidor mais próximo, o Feyenoord, que ainda enfrenta o PEC Zwolle neste domingo.

Esta temporada tem sido histórica para os 'Rood-witten' (Vermelhos e Brancos) no campeonato holandês, com apenas uma derrota diante do NEC Nimegue em março e um total de 107 gols marcados, com uma média de 3,3 gols por jogo.

O clube holandês também avançou na fase de grupos da Liga dos Campeões de forma brilhante (em um grupo difícil com Arsenal, Sevilla e Lens) antes de ser eliminado em um duelo equilibrado nas oitavas de final pelo Borussia Dortmund (1 a 1 em casa na ida; 2 a 0 para os alemães na volta).

Após chegar ao comando do time no início da temporada, Peter Bosz, de 60 anos, conquista o primeiro título de campeonato nacional da sua carreira como treinador, ao longo da qual dirigiu Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lyon.

--- Jogos da 32ª rodada do campeonato holandês e classificação:

- Sexta-feira:

Almere City FC - SC Heerenveen 1 - 1

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles 0 - 0

- Domingo:

PSV Eindhoven - Sparta 4 - 2

Heracles - RKC Waalwijk 0 - 5

FC Utrecht - Vitesse Arnhem 1 - 0

FC Volendam - Ajax 1 - 4

AZ Alkmaar - Twente

(15h00) Feyenoord - FC Zwolle

- Segunda-feira:

(15h00) Excelsior - NEC Nimega

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSV Eindhoven 87 32 28 3 1 107 19 88

2. Feyenoord 75 31 23 6 2 80 24 56

3. Twente 63 31 19 6 6 59 31 28

4. AZ Alkmaar 58 31 17 7 7 62 35 27

5. Ajax 52 32 14 10 8 69 59 10

6. FC Utrecht 49 32 13 10 9 46 43 3

7. NEC Nimega 47 31 12 11 8 59 47 12

8. Go Ahead Eagles 43 32 11 10 11 45 42 3

9. Sparta 43 32 12 7 13 48 47 1

10. SC Heerenveen 37 32 10 7 15 51 65 -14

11. Fortuna Sittard 36 32 9 9 14 36 55 -19

12. FC Zwolle 35 31 9 8 14 43 59 -16

13. Almere City FC 34 32 7 13 12 32 52 -20

14. Heracles 32 32 9 5 18 41 70 -29

15. RKC Waalwijk 28 32 7 7 18 36 52 -16

16. Excelsior 26 31 5 11 15 46 66 -20

17. FC Volendam 19 32 4 7 21 31 79 -48

18. Vitesse Arnhem 2 32 5 5 22 25 71 -46

./bds/bnl/dam/mb/aam