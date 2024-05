O Monaco, que havia sido derrotado na visita ao Lyon no último fim de semana, mostrou boa capacidade de reação e venceu o lanterna Clermont por 4 a 1, neste sábado (4), pela 32ª rodada da Ligue 1, resultado que leva o time do Principado a manter a vice-liderança a duas rodadas do fim da temporada.

Com 61 pontos, o Monaco agora tem quatro pontos de vantagem sobre o Brest (3º), que recebe o Nantes (15º) neste sábado, e seis pontos à frente do Lille (4º), que enfrenta o Lyon em casa na segunda-feira (8).

Na França, os três primeiros da Ligue 1 se classificam diretamente para a Liga dos Campeões, enquanto o quarto colocado deve passar por um desconfortável playoff prévio, no mês de agosto, algo que o Monaco quer evitar a todo custo.

Desde a temporada 2018-2019, o time monegasco não disputa o principal torneio europeu, onde em 2004 chegou a ser vice-campeão.

Na partida deste sábado, no estádio Louis II, o japonês Takumi Minamino abriu o placar para o Monaco aos 16 minutos e o austríaco Muhammed Cham Saracevic empatou provisoriamente para o Clermont ainda no primeiro tempo (34').

Mas a resistência dos visitantes parou aí: o Monaco reagiu em seguida com um gol do suíço Breel Embolo (37') e uma dobradinha de Wissam Ben Yedder na segunda etapa (57' e 87').

O Clermont, último da tabela, já estava muito perto do rebaixamento matemático para a Ligue 2. Com 25 pontos só resta torcer para chegar à 16ª colocação, o que obriga a disputar um playoff pela permanência. Neste momento essa posição é ocupada pelo Metz, que neste sábado recebe o Rennes (9º).

Antes desse jogo, a diferença é de quatro pontos. Se o Metz vencer essa partida, o Clermont será matematicamente rebaixado.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Toulouse - Montpellier 1 - 2

Lens - Lorient 2 - 0

- Sábado:

Le Havre - Strasbourg 3 - 1

Monaco - Clermont-Ferrand FC 4 - 1

Metz - Rennes

(16h00) Brest - Nantes

- Segunda-feira:

(16h00) Lille - Lyon

- Quarta-feira:

(16h00) Nice - PSG

Reims - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 70 31 20 10 1 76 29 47

2. Monaco 61 32 18 7 7 62 42 20

3. Brest 56 31 16 8 7 49 33 16

4. Lille 55 31 15 10 6 45 27 18

5. Nice 51 31 14 9 8 36 25 11

6. Lens 49 32 14 7 11 42 34 8

7. Olympique de Marselha 44 31 11 11 9 47 38 9

8. Lyon 44 31 13 5 13 42 51 -9

9. Rennes 42 31 11 9 11 48 41 7

10. Montpellier 40 32 10 11 11 41 44 -3

11. Toulouse 40 32 10 10 12 39 42 -3

12. Reims 40 31 11 7 13 38 45 -7

13. Strasbourg 36 32 9 9 14 35 47 -12

14. Le Havre 32 32 7 11 14 33 42 -9

15. Nantes 32 31 9 5 17 29 49 -20

16. Metz 29 31 8 5 18 32 51 -19

17. Lorient 26 32 6 8 18 37 63 -26

18. Clermont-Ferrand FC 25 32 5 10 17 26 54 -28

