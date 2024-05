PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Delegação do Hamas retorna ao Egito para retomar negociações de trégua em Gaza

CHUVAS SUL BRASIL: Porto Alegre afetada por enchentes, que já somam 56 mortos no sul

SHOW MADONNA RIO: Madonna domina o Rio para show histórico

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Delegação do Hamas retorna ao Egito para retomar negociações de trégua em Gaza

Uma delegação do Hamas retornou neste sábado (4) ao Egito para discutir a última proposta de trégua com Israel na Faixa de Gaza, onde o Exército israelense ameaça uma operação terrestre na cidade de Rafah, apesar das advertências internacionais.

(Gaza conflito Palestinos diplomacia Israel Egito, 779 palavras, já transmitida)

DEIR JARIR:

Colonos israelenses usam pastagens para tomar terras na Cisjordânia

Os agricultores palestinos na Cisjordânia dizem que estão impotentes ao ver as suas terras serem tomadas por colonos pastores armados, que conduzem os seus rebanhos para este território ocupado por Israel e estabelecem pastagens ilegais.

(Israel Palestinos conflito ocupação, 500 palavras, a ser transmitida)

=== CHUVAS SUL BRASIL ===

PORTO ALEGRE:

Porto Alegre afetada por enchentes, que já somam 56 mortos no sul

As inundações causadas por chuvas intensas no sul deixaram pelo menos 56 mortos e 67 desaparecidos, um desastre climático sem precedentes que atingiu duramente a cidade de Porto Alegre neste sábado (4).

(Brasil meteorologia chuvas, 694 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

PORTO ALEGRE:

Porto Alegre, a capital submersa pelas chuvas

Porto Alegre, cidade onde vivem quase 1,4 milhão de pessoas, é a capital do Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil, atingido por enchentes históricas que deixaram pelo menos 56 mortos na região.

(Brasil enchentes clima meio-ambiente chuvas, 362 palavras, já transmitida)

=== MADONNA SHOW RIO ===

RIO DE JANEIRO:

Madonna domina o Rio para show histórico

Tudo está pronto na cidade do Rio de Janeiro, que fervilha de expectativas e nervosismo poucas horas antes de a rainha do pop Madonna oferecer um monumental show gratuito na noite deste sábado (4) na praia de Copacabana.

(pop Brasil cultura música Madonna gente turismo show, 744 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PLAYAS DE TIJUANA, México:

Três corpos encontrados no México onde desapareceram surfistas da Austrália e dos EUA

Três corpos foram encontrados em um balneário no estado mexicano da Baixa Califórnia (noroeste), perto da região onde dois australianos e um americano desapareceram na semana passada durante uma viagem para surfar, informaram as autoridades do México e dos Estados Unidos na sexta-feira (3).

(EUA México crime Austrália, 636 palavras, já transmitida)

SOLIDARIDAD, México:

No México, o Trem Maya ameaça uma joia da natureza em seu caminho

Em uma caverna subterrânea na Riviera Maya do México, onde a natureza esculpiu uma paisagem de beleza única, enormes colunas de aço repletas de máquinas destroem o delicado ecossistema.

(México poluição meioambiente, 400 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA:

MADRI:

Espanha e Argentina trocam acusações inflamatórias

A Espanha rejeitou, neste sábado (4), as acusações de Buenos Aires contra o presidente Pedro Sánchez de trazer "pobreza e morte" ao seu país, após as alegações de um ministro que sugeriam que o presidente argentino, Javier Milei, é usuário de drogas, em uma série de declarações inflamatórias.

(Argentina diplomacia governo Espanha tensões, 561 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- Acompanhamento do GP de Miami

-- Finais do torneio de Madri de tênis

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com