O ídolo do Borussia Dortmund, Marco Reus, deixará o clube no final da temporada, após 12 anos, anunciou nesta sexta-feira (3) o clube aurinegro.

"O clube e eu decidimos não renovar meu contrato. Estou muito grato por ter jogado neste clube por tantos anos", declarou o atacante em um vídeo.

Reus, de 34 anos e com uma carreira marcada por lesões, não menciona aposentadoria, o que indica que ele poderá seguir em outro clube.

Nascido e revelado em Dortmund, Reus chamou atenção no Borussia Moenchengladbach e voltou à sua terra natal em 2012. Em 12 anos conquistou duas edições da Copa da Alemanha.

O Dortmund disputa atualmente as semifinais da Liga dos Campeões: venceu o PSG por 1 a 0 em seu estádio na quarta-feira e defenderá o resultado na próxima terça-feira no Parque dos Príncipes.

"Queremos ir a Wembley - onde a final será disputada no dia 1º de junho - e levar o troféu para Dortmund. É por isso que decidimos tomar uma decisão. Agora podemos nos concentrar no nosso objetivo", disse o jogador sobre o estádio em que o Dortmund perdeu a final de 2013 por 2 a 1 para seu grande rival, o Bayern de Munique.

Duas vezes jogador do ano na Alemanha, Reus é considerado um dos atacantes mais talentosos de sua geração, mas sofreu com uma série de lesões que o impediram de fazer parte da seleção alemã que conquistou a Copa do Mundo no Brasil em 2014.

Em um comunicado do Borussia Dortmund, intitulado "O fim de uma era extraordinária", o presidente e CEO Hans-Joachim Watzke descreveu Reus como "um dos maiores jogadores da história" do clube.

"Esperamos que ele retorne no final de sua carreira", acrescentou.

