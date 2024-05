É falso que um símbolo de rã presente em alguns produtos indique que estes foram fabricados por uma empresa de Bill Gates e que, portanto, estão “contaminados”, como apontam publicações com mais de 12 mil interações nas redes sociais desde 18 de abril de 2024. O vídeo mostra o selo da ONG Rainforest Alliance que, na verdade, certifica artigos produzidos de forma sustentável por qualquer empresa que atenda aos critérios estabelecidos. Por mais que a fundação Bill e Melinda Gates tenha feito doações para a ONG, o nome do empresário não consta no organograma da organização.

“PESSOAL QUERO AVISAR PARA VOCÊS QUE TODOS ALIMENTOS QUE ESTÃO PRESENTES NOS SUPERMERCADOS COM ESSE SÍMBOLO QUE VOCÊS ESTÃO VENDO NO VÍDEO, QUE É ESSA RÃ. SÃO ALIMENTOS DA INDÚSTRIA DO (C R I M I N O S O: O SENHOR BILL GATES), LEMBRANDO QUE SÃO ALIMENTOS CONTAMINADOS”, lê-se em texto compartilhado junto a um vídeo noInstagram, noFacebook, noTelegrame noX.

A sequência viral mostra embalagens de produtos como chocolates, biscoitos e sorvetes, com o símbolo de uma rã. Ao redor do desenho do animal é possível ler a inscrição“Rainforest Alliance”.

Uma busca no Google por esse nome levou a informações sobre a organização, que não identifica“alimentos da indústria do Bill Gates”, como dizem as publicações virais.

O que significa o logo da rã verde?

Segundo osite oficial, a Rainforest Alliance é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha com alianças voltadas para programas de direitos humanos, clima, florestas, biodiversidade e meios de subsistência.

Umartigodenominado “O que significa o certificado Rainforest Alliance?” informa que o selo de rã é o símbolo do Programa de Certificação Rainforest Alliance, um dos pilares de atuação da ONG.

A descrição continua informando que os produtos com o selo contêm“um ou mais ingredientes-chave produzidos com sustentabilidade social, econômica e ambiental”. Para que uma empresa receba o selo, ela precisa incentivar práticas responsáveis e de transparência que vão desde a “exploração agrícola até a prateleira”.

O programa também certifica fazendas, que devem oferecer“condições de trabalho seguras e justas aos seus trabalhadores”. O selo é atribuído por auditores externos e independentes que atestam o cumprimento desses requisitos.

A empresa também informa que a rã foi escolhida para representar a certificação pois é considerada um“bioindicador”, uma vez que uma população saudável de rãs indica que um ecossistema é saudável.

Relação com Bill Gates?

Ainda no site da Rainforest Alliance, é possívelconsultartodos os líderes da organização. O nome de Bill Gates não aparece entre as lideranças e nem como um dosembaixadoresda ONG, que foi cofundada porDaniel Katzem 1986.

Outra pesquisa no Google com os termos“Bill Gates”e“Rainforest Alliance”levou a umapáginada Fundação Bill e Melinda Gates com a descrição de uma doação de cerca de US$ 5,3 milhões feita em 2007 para a organização, visando o desenvolvimento da agricultura no continente africano durante 53 meses.

No entanto, a fundação não aparece como doadora nosrelatórios anuaisda Rainforest Alliance de2022,2021e2020, mas sim no de2019, com uma doação inferior a US$ 10 mil dólares.

O AFP Checamos também consultou o quadro de executivos das companhias cujos produtos aparecem na sequência viral. Não foi identificado o nome de Bill Gates nas companhiasNestlé,Mondelez,Panealba,Baci PeruginaeNutrition & Santé.

Outra alegação sobre o selo da Rainforest Alliance já foiverificadaanteriormente pelo AFP Checamos.

Explicação sobre o certificado