Um vídeo em que um homem de terno e gravata é perseguido por pessoas com câmeras dentro de um prédio público não mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes “correndo e gritando”, com “medo” do “povo”, em 16 de abril de 2024, ao contrário do que sugerem publicações que acumulam mais de 37 mil visualizações nas redes sociais. Na verdade, a sequência foi registrada em 18 de outubro de 2023, quando um assessor do deputado federal Carlos Jordy (PL) se envolveu em uma confusão com parlamentares no Senado Federal, em Brasília.

“Exato momento que Morais sai correndo e gritando”, diz o texto sobreposto às publicações compartilhadas noInstagram, noFacebook, noTikToke noKwai.

Na sequência, várias pessoas correm atrás de um homem de terno, gravando a cena com celulares e gritando ofensas. Sobreposta à imagem, há uma indicação de data:“16/04”. Segundo a descrição do vídeo, o homem visto na gravação seria o ministro do STF Alexandre de Moraes, que estaria fugindo do“povo de bem”.

Contudo, o conteúdo não mostra Moraes nem foi registrado em 16 de abril de 2024, como afirmam as publicações.

Vídeo de 2023

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google levou a umareportagemde 19 de outubro de 2023 do portal Metrópoles, intitulada “Jordy recua e não exonera assessor envolvido em confusão no Senado”.

A matéria explica que Rodrigo Duarte Barros, assessor do deputado federal Carlos Jordy (PL), havia se envolvido em uma“confusão”com parlamentares no Senado Federal no dia anterior. Na ocasião, o deputado federal Rogério Correia (PT) teria empurrado o telefone de Barros, que, ao cair, atingiu a cabeça da senadora Soraya Thronicke (Podemos).

Na reportagem, uma versão estendida da sequência mostra, ao final, um depoimento de Rodrigo Barros, no qual ele afirma:“Me bateram, jogaram o meu celular no chão(…)Eu tive que correr muito, porque eles se juntaram querendo me bater, querendo me agredir”.

Uma pesquisa pelas palavras-chave“assessor”,“Carlos Jordy”e“confusão”conduziu a várias outrasreportagensepublicaçõesnasredes sociaissobre o caso, nas quais é possível ver omomentoregistrado pelo vídeo viral, a partir deoutros ângulos.

Nas imagens, notam-se os mesmos elementos da sequência viralizada — como uma mulher de vestido verde e branco que segura um celular enquanto corre atrás do assessor.

O deputado federal Carlos Jordy se pronunciou sobre o ocorrido em um vídeopublicadoem seu perfil no X em 19 de outubro de 2023, no qual aparecia ao lado de Barros.

No mesmo dia, Thronicke e Correia também comentaram o episódio em umvídeo publicadono perfil do deputado no Instagram.

Referências

Reportagem publicada pelo Metrópoles em 19 de outubro de 2023

Reportagens sobre o incidente entre parlamentares e o assessor de Carlos Jordy no Senado (

1

,

2

,

3

)

Publicações nas redes sociais sobre a confusão entre Rodrigo Barros e parlamentares (

1

,

2

)

Publicação de Carlos Jordy no X em 19 de outubro de 2023

Publicação de Rogério Correia no Instagram em 19 de outubro de 2023